Em là người con gái vui vẻ, hay cười nhưng sống nội tâm. Đọc trộm tin nhắn cũ của anh ấy, em cũng thấy chạnh lòng nhưng nghĩ đó là ngày xưa, giờ em đã là vợ anh ấy rồi. Tuy nhiên, nhiều lần em bị so sánh với những cô gái ấy, họ xinh đẹp hơn, nghề nghiệp tốt hơn, em thấy tủi thân vô cùng, chỉ biết im lặng hay nói tránh đi rằng: "Vâng em xấu, sao anh lại lấy em?".

Anh quan tâm đến vợ và đứa con trong bụng em nhiều lắm, nào là ăn gì, uống gì, vậy mà em không cảm nhận được tình yêu từ anh. Đôi khi em không biết anh có yêu em nữa không? Đôi khi em thấy hụt hẫng vô cùng. Em chưa từng yêu ai cả, em rất yêu chồng, cố gắng hiểu chồng hơn.

Nhiều lần anh khen những người cũ khiến em đau lòng lắm. Có lúc em cảm thấy ánh mắt của anh nhìn em rất xa lạ. Em đã cố gắng nhiều mà sao anh vẫn vô tình làm tổn thương em? (Hiên)

Ảnh: liesyoungwomenbelieve.com

Chào em!

Dường như em đang sống với hai mảnh ghép trong con người của chồng, đó là mảnh ghép quá khứ và mảnh ghép hiện tại. Quá khứ là anh ấy từng có những người con gái mà theo anh ấy thì họ “xinh đẹp hơn, nghề nghiệp tốt hơn” và hiện tại thì anh ấy đã là chồng của em, đang chỉ có mình em. Điều quan trọng là anh ấy rất quan tâm đến em và đứa con trong bụng của em - đó là bằng chứng rõ ràng và cụ thể nhất cho trách nhiệm của người làm chồng, làm cha và cũng là biểu hiện cho tình yêu của chồng dành cho vợ, em à.

Chắc chắn không ai cảm thấy thoải mái khi được đem ra so sánh với người khác, đặc biệt là những người trong quá khứ. Vấn đề là sự so sánh của chồng em chỉ là những phút ngẫu hứng hay có ẩn ý sâu xa gì khác? Đó chỉ là những câu nói vu vơ mà đôi khi anh ấy không ý thức hết sức ảnh hưởng của nó đến tâm lý của em hay nó hàm ý một sự không hài lòng về em? Chỉ em mới có thể hiểu rõ nhất và giải mã được thông điệp mà anh ấy muốn nhắn gửi. Cho dù là theo hướng nào đi nữa, em cũng cần lựa một dịp nào đó thuận tiện để chia sẻ thẳng thắn nhưng tế nhị với chồng về những suy tư, cảm xúc của em khi anh ấy so sánh em với những người con gái khác, em ạ. Chắc chắn là với tình cảm và trách nhiệm với vợ con, anh ấy sẽ lắng nghe em, phản hồi cho em để hai người hiểu nhau nhiều hơn.

Thêm nữa, do thời gian yêu nhau không lâu nhưng hai em đã tiến tới đám cưới nên việc hai vợ chồng chưa thật sự hiểu nhau trong giai đoạn đầu hôn nhân cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Để cải thiện tình hình, cả hai phía đều phải nỗ lực điều chỉnh bản thân và học cách chia sẻ, chấp nhận người khác.

Cùng với tình cảm của chồng, hy vọng là em sẽ sớm có sự bình an và cảm nhận được hạnh phúc thật sự nơi gia đình. Một yếu tố rất quan trọng em cần phải lưu ý là em đang mang trong mình một thiên thần - sự kết tinh của tình yêu giữa hai vợ chồng. Hãy cố gắng giữ gìn sức khoẻ, đặc biệt là giữ trạng thái tinh thần tốt nhất để tạo thuận lợi cho sự phát triển của bé sau này, em nhé!

Thân mến chào em!

Thạc sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân

Sở Lao động, Thương binh & Xã hội TP HCM