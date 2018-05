Bí kíp cho những bà vợ có chồng gia trưởng

Tôi cảm thấy rất mệt mỏi mỏi và muốn thay đổi tính nóng của chồng mà không biết làm thế nào. Ngoài tính nóng nảy ra thì chồng tôi là người hoàn hảo, thương vợ con và hay giúp vợ việc nhà. Tôi phải làm sao để anh ấy thay đổi tính dễ nổi cáu? (Bích)

Ảnh minh họa: Twitter.

Trả lời

Chào bạn!

Sống với người chồng thường xuyên nóng giận thì bạn mệt mỏi là điều dễ hiểu. Có lẽ bạn cũng đang phải gồng mình chịu đựng những cơn thịnh nộ của chồng và còn sống trong tâm trạng nơm nớp vì chồng có thể nổi nóng bất cứ lúc nào.

Nóng tính một phần là do khí chất, mà khí chất là bẩm sinh. Nhưng nói vậy không có nghĩa là cứ nóng tính là không kiềm chế được. Ông bà ta thường khuyên: "Một điều nhịn, chín điều lành", "chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa muôn đời chẳng khê"... Vì thế trong gia đình, nếu một trong hai người nóng tính thì người kia phải biết kiềm chế cảm xúc của mình.

Có nhiều cách kiềm chế cảm xúc như: không đôi co, tranh cãi, đi tắm, uống nước, hít thở sâu, đếm số, thiền... Bạn thử kiểm tra lại xem chồng bạn nóng tính là do tính cách của anh ấy hay do cuộc sống bị ức chế, bị áp lực nhiều hoặc anh ấy không biết giải tỏa bằng cách nào nên trút hết lên người thân.

Một lý do nữa chúng tôi cũng chia sẻ với bạn là có thể sự nóng tính của chồng liên quan đến vấn đề quan hệ vợ chồng. Nếu không thỏa mãn trong đời sống chăn gối người chồng cũng dễ nổi nóng. Do vậy, lúc chồng quá nóng tính, bạn đừng tỏ thái độ thách thức hay chống đối, vì làm như vậy là đổ thêm dầu vào lửa. Bạn cũng cần trao đổi vào những lúc anh ấy vui vẻ để giúp chồng khắc phục tính nóng như: Giúp chồng giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống qua chia sẻ để hiểu nhau hơn, phân tích cho chồng thấy tính nóng ảnh hưởng đến con cái, tình cảm vợ chồng thế nào, khuyến khích anh ấy tập thể dục thể thao, thiền, vui chơi giải trí...

Thạc sĩ tâm lý Lê Thị Minh Hoa