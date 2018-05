Đắm chìm tửu sắc, chồng phá nát gia đình / Có nên vì con chịu đựng chồng cờ bạc, vũ phu

Bây giờ em vẫn đang ở nhà ngoại. Em không biết có nên quay về sống với chồng nữa không, hay là ly dị luôn. Xin cho em lời khuyên. (Nga)

Ảnh: doctoroz.com

Trả lời

Cuộc sống con người có nhiều thứ gây nghiện. Có người nghiện ma túy, có người nghiện game, có người nghiện rượu... và có người nghiện cờ bạc. Nghiện cờ bạc là một loại nghiện cảm xúc mạnh. Nếu nghiện ma túy là do phân tử ma túy trở thành một bộ phận trong tế bào sống và bị phân hóa qua hệ thống mở sinh học rất nhanh, thì nghiện cờ bạc là do cảm xúc của vỏ não mà nếu thiếu nó người ta có thể làm liều để thỏa mãn cảm xúc do đòi hỏi của vỏ não. Lúc đầu chỉ là sự vui vẻ, sau đó độ vui vẻ tăng dần... cứ thế phát tán thành cảm giác sung sướng và cay cú mà thành nghiện.

Để cai nghiện cờ bạc, cá độ... đòi hỏi phải ngăn nguồn tiền vào tay con bạc hoặc sự nghiêm ngặt của pháp luật. Cũng có những trường hợp tỉnh lại sau cơn say bạc. Tuy nhiên, cũng như nghiện ma túy, đa phần thói quen và cảm xúc nội tại của họ không đủ đề kháng mà thành ra tái nghiện; số không tái nghiện rất hiếm.

“Chồng bạn lúc nào cũng nhậu nhẹt, bạn bè” là do hiện tượng nghiện bia rượu và ham vui. Những người có tư tưởng ham vui nếu không được thỏa mãn trong các bữa nhậu với nhóm bạn thì trong cơ thể họ cũng xuất hiện cảm xúc bồn chồn khó chịu vô cùng. Khi nhậu có chất men làm cho cơ căng lên lúc đó mới hết cảm xúc bồn chồn như kiến bò trong cơ bắp. Hiện tượng “kiến bò” xuất hiện ở người nghiện bia rượu, còn hiện tượng “rết cắn” xuất hiện ở người nghiện ma túy. Khi nhậu vào, da cơ căng nên chồng bạn mất kiểm soát, cùng với sự thỏa mãn của rượu bia sẽ xuất hiện “tính anh hùng” và thế là lao vào cờ bạc.

“Lúc sinh con xong, bạn không ở nhà”, nhưng bạn không giữ tiền mà lại để tiền ở nhà nên xảy ra “chồng bạn đánh bạc hết hơn 300 triệu”. Lẽ ra bạn cần phải đem tiền đi hoặc gửi vào ngân hàng. Như vậy việc đánh bạc mất số tiền lớn này có phần lỗi thuộc về bạn. “Bây giờ bạn ở bên nhà ngoại” tức là ly thân hay chỉ về khi sinh con? Nếu như bạn đã có ý ly thân thì vấn đề khác, còn nếu như chỉ vì sinh con mới về bên ngoại thì phải xử lý khác.

Thực chất chồng bạn có nhậu nhẹt nhưng bạn đã can ngăn đến đâu và khi anh ấy nhậu nhẹt như vậy thì đã đến độ nghiện nặng chưa? Đây là những vấn đề cần xem xét kỹ vì ly dị thì dễ, giữ chồng mới khó. Bạn cần thử xem có thể thay đổi được anh ấy không. Nếu có thể thay đổi được thì không nên ly dị. Còn nếu thấy không thể thay đổi được vì anh ấy nghiện cờ bạc, rượu bia rất nặng thì nên ly dị.

Chúc sự bình tĩnh.

GS. TS. Vũ Gia Hiền

Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM