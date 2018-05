Mới cưới đã chán chồng / Mới cưới chồng đã đổi thay

Tôi mới cưới được một tháng. Chồng làm trong quân đội. Bình thường chồng tôi rất hiền lành, chiều chuộng vợ. Nhưng mỗi lần uống rượu say là anh lại nói đủ thứ chuyện, nói về những mối tình trước đây của tôi rồi đòi ly hôn. Mỗi lần như vậy tôi cảm thấy rất mệt mỏi và thất vọng. Sau đó, tỉnh rượu anh lại xin lỗi. Nhưng nó đọng lại trong tôi nhiều ấn tượng xấu. Tôi rất hoang mang không biết còn bao nhiêu lần thế này. Xin hãy cho tôi lời khuyên. (Nguyệt)

Ảnh: sheknows.com

Trả lời:

Chào bạn,

“Rượu vào lời ra” vẫn là câu nói mà dân gian để lại. Có người chỉ dám nói ra khi uống rượu vì với họ phải có chút men say mới đủ dũng cảm để nói ra những điều thường ngày không dám nói. Quy luật này có thể khắc phục bằng việc kích thích từ bên ngoài để người ta nói ra tất cả khúc mắc về tâm lý thì tự tâm lý được giải phóng, và lúc say cũng không còn uẩn khúc nữa. Tỉnh táo đã nói được thì lúc say sẽ vui vẻ, lúc tỉnh táo nén lại thì lúc say sẽ nói ra cái vốn vẫn bị nén lại đấy.

“Chồng bạn làm trong quân đội” tức là có kỷ cương vì thế luôn ăn nói thận trọng. Trong sự thận trọng đó, có những điều chưa thỏa mãn cũng không dám nói ra, cứ nén lại trong lòng và chỉ khi có rượu vào mới đủ dũng cảm nói ra cái điều mà tỉnh táo không đủ bản lĩnh nói ra.

Việc mới cưới được một tháng mà “mỗi lần uống rượu say là nói đủ thứ chuyện, nói về những mối tình trước đây của bạn rồi đòi ly hôn” tức là anh ấy có những điều ấm ức lắm về việc kết hôn với bạn, nhưng vì một lý do nào đó anh ấy đã cưới bạn. Cưới bạn vì yêu hay vì một lý do nào là vấn đề bạn cần tự phân tích. Nếu cưới vì yêu thì trước khi cưới có “cuộc chạy đua không?”. Nếu có cuộc chạy đua với ai đó thì “ai từng ngã ngựa…?”. Đây là những vấn đề mà anh ta còn ấm ức. Nhưng lúc anh ta “tỉnh rượu lại xin lỗi” tức là anh ta “còn sợ bạn”. Nếu anh ta không sợ thì lúc tỉnh cũng nói ra.

Bạn cần tế nhị tâm sự lại những chuyện lúc say rượu anh ta nói ra khi anh ta đã tỉnh và để lúc tỉnh anh ta nói ra được hết những ấm ức thì mọi sự sẽ kết thúc vui vẻ. Nếu cứ để lúc say anh ta nói, lúc tỉnh anh ta xin lỗi thì hạnh phúc của bạn sẽ bị đe dọa. Bạn hãy vui vẻ đón nghe anh ta nói những điều khó nghe kể cả lúc tỉnh hay kể cả lúc say thì tự nhiên sẽ được hóa giải như ý.

Chúc sáng suốt.

GS.TS. Vũ Gia Hiền

Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM