Mặc dù không muốn nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau. Trong quá trình chúng tôi đi lại với nhau, tôi phát hiện anh ta rất hay uống rượu, chơi bời cờ bạc, nhiều lần còn lấy tiền, xe của tôi chơi bạc. Tôi can ngăn thì bị đánh chửi thậm tệ.

Không chịu được, tôi đã nói lời chia tay nhưng anh ta không chấp nhận mà vẫn liên tục qua nhà quấy rối mẹ con tôi, nhiều lần đánh tôi trước mặt con. Hiện tại tôi đã tìm được một người đàn ông tốt. Anh yêu và rất tôn trọng tôi. Chồng cũ vẫn tìm cách đe dọa nếu tôi bỏ thì anh ta sẽ giết cả hai mẹ con.

Tôi sợ việc này ảnh hưởng tới cuộc sống của hai mẹ con và sợ người yêu mới sẽ biết chuyện. Tôi rất hoang mang, không biết sẽ phải làm gì để cuộc sống của tôi được yên ổn? (Bích Đào)

Chào chị! Những gì chị đang phải trải qua thật khó để giải quyết ổn thỏa trong lúc này. Chị hãy luôn vững vàng chị nhé. Chắc chắn khi sống chung với chồng, chị đã bị thiệt thòi rất nhiều và không cảm nhận được tình cảm của chồng dành cho mình, bởi vậy chị mới quyết định ly hôn. Đây giống như giọt nước làm tràn ly, trước những hành động vô trách nhiệm đối với gia đình của anh ấy.

Ai cũng thế, khi đã kết hôn, chia tay chỉ là bất đắc dĩ nên hai người vẫn qua lại với nhau, cũng mong cứu vãn mối quan hệ với chồng để con có cả bố lẫn mẹ. Nhưng tất cả sự cố gắng của chị đã bị anh ấy chà đạp. Chị đã có người yêu mới, chồng chị ngày càng điên cuồng can thiệp vào cuộc sống của mẹ con chị nhiều hơn, làm cho mọi việc trở lên rắc rối và bế tắc đối với chị.

Để giải quyết được vấn đề này, việc chị cần làm bây giờ là:

- Cương quyết dứt khoát chuyện tình cảm với chồng cũ để bắt đầu một cuộc sống mới. Yêu cầu anh ta không được phép đến nhà nếu chị không đồng ý. Không nên tiếp tục đưa tiền hoặc tài sản cho anh ta. Nếu anh ta tiếp tục đe dọa, ép buộc, đánh chị, chị nên báo cho công an để họ giúp đỡ.

- Thực tế vợ chồng chị đã ly hôn rồi, những gì anh ấy ứng xử với chị là vi phạm pháp luật. Nếu chồng cũ vẫn đến nhà gây sự, đánh đập chị có thể nhờ hàng xóm, hoặc người thân hoặc công an đến can thiệp. Có những trường hợp khẩn cấp, không phải lúc nào gọi công an cũng đến ngay, người thân cận sẽ giúp chị dễ dàng và hiệu quả hơn.

- Chị nhớ ghi lại hoặc lưu lại những lời đe dọa, tin nhắn để làm bằng chứng khi tố cáo cho chính quyền thì mới có giá trị pháp lý. Không nên một mình đi ra ngoài nếu anh ta đe dọa sẽ chặn đường đánh đập, khi có việc cần kíp thì rủ thêm người đi cùng hoặc báo cho gia đình biết chị không được an toàn. Tránh đi một mình tạo cơ hội cho chồng chị có hành vi gây gổ, ảnh hưởng tới cuộc sống của mẹ con chị.

- Hiện nay sự an toàn của hai mẹ còn chị là quan trọng, chị nhớ phải để ý tới khóa cổng, khóa cửa ra vào, nếu cần thiết thay khóa. Nếu thấy ở đó nguy hiểm chị nên đi lánh ở một nơi khác như nhà bố mẹ đẻ, anh chị em để bảo đảm sự an toàn cho hai mẹ con.

- Vì trước sau chuyện này cũng đến tai người yêu hiện tại, chị nên nói rõ tình trạng của mình cho người yêu biết, để cả hai có phương án chống lại những hành vi gây rối hoặc chia rẽ tình cảm của chồng cũ. Nếu người yêu yêu chị thật lòng, anh ấy sẽ cảm thông và tìm hướng giải quyết cho những khó khăn của chị.

Hãy tự tin vào tình yêu và những quyết định của mình. Chị xứng đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.

Chuyên viên tư vấn tâm lý Trịnh Thu Hà

Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm