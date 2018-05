Vợ có thai, chồng ngày nào cũng đòi 'yêu' / Vợ bầu, chồng stress

Chồng tôi là người hoạt bát, quan hệ rộng, làm kinh doanh. Ai cũng bảo tôi có phúc. Thời gian mới cưới, tôi cũng ngây ngất trong hạnh phúc ấy. Nhưng từ ngày có thai, tôi xanh như một tàu lá, cứ ăn vào lại nôn ra hết. Suốt ngày tôi có cảm giác mệt mỏi, người lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng. Đặc biệt, tôi rất sợ làm "chuyện ấy" với chồng, luôn tìm cách lảng tránh.

Mới đầu, anh ấy cũng tỏ ra thông cảm nhưng càng ngày càng tỏ ra khó chịu. Anh ấy cho rằng tôi “có vấn đề” nên vợ chồng mới cưới mà tránh "chuyện ấy” như tránh tà. Chồng tôi không chấp nhận lý do mệt mỏi do mang thai của tôi. Anh cho rằng, việc quan hệ vợ chồng không liên quan gì đến chuyện mỏi mệt hay thai nghén mà là do tình cảm, thái độ của hai người đối với nhau.

Khoảng một tháng trước, chồng tôi đưa về một cô gái trẻ, nói là bạn làm ăn. Sau đó, tôi nhờ cậu em trai “theo dõi” biết anh và cô gái trẻ kia thường xuyên vào nhà nghỉ với nhau. Tôi khóc lóc, tra vấn chồng. Khi không thể chối cãi, anh ấy hùng hổ bỏ đi và tuyên bố “cô không đáp ứng cho tôi thì tôi phải tìm người khác chứ còn làm cách nào”. Tôi cảm thấy bị xúc phạm và bối rối. Phải chăng chính tôi đã đẩy chồng vào con đường ngoại tình? (Kim Ngọc)

Chào bạn,

Xin chia sẻ với bạn những gì bạn đang phải chịu đựng trong lúc này. Đọc tâm sự của bạn, tôi có thể nhận thấy rõ sự thất vọng, tổn thương khi bị chồng đối xử tệ trong giai đoạn bạn đang mang thai. Dù vậy, mong bạn cũng chớ suy nghĩ bi quan để rồi tuyệt vọng vì điều đó có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bạn và sự phát triển của thai nhi.

Chuyện vợ chồng không hòa hợp cũng là vấn đề thường xảy ra ở những đôi mới cưới. Tuy nhiên trường hợp của bạn lại khác. Chồng bạn đã thiếu sự quan tâm và chăm sóc đến tình cảm của vợ, đặc biệt sau khi bạn mang thai. Việc anh ấy cưỡng ép bạn phải quan hệ trong khi bạn thai nghén mệt mỏi cũng thể hiện sự thiếu tôn trọng bạn đời. Anh ấy đã thật ích kỷ khi chỉ chú ý đến nhu cầu tình dục của bản thân mà quên đi trách nhiệm của người chồng, người cha trong việc chăm chút cho sức khỏe của vợ con.

Trên thực tế, có không ít người chồng cho rằng người vợ phải có nghĩa vụ đáp ứng tình dục cho chồng, phải biết chiều chuộng thì mới giữ được chồng. Đây là quan niệm hết sức bất công và bất bình đẳng khi coi người phụ nữ chỉ là công cụ thoả mãn. Bởi trên thực tế, nhu cầu tình dục của nam và nữ đều cần được tôn trọng như nhau và tình dục vợ chồng chỉ đẹp khi nó dựa trên tình yêu thương, tự nguyên dâng hiến từ cả hai phía. Bất kỳ biểu hiện cưỡng ép hay ra điều kiện để cưỡng chế tình dục đều có thể coi là một hình thức bạo lực về tình dục.

Qua những gì bạn chia sẻ, tôi có thể thấy bạn là một người sống tình cảm, yêu thương chồng và biết vun đắp cho hạnh phúc gia đình, tuy nhiên bạn cũng cần biết đấu tranh với cái sai để bảo vệ chính mình. Bạn không nên tự trách mình trong chuyện chồng bạn có bồ bởi người đáng trách ở đây phải là chồng bạn mới đúng. Việc anh ấy nói rằng tại bạn không đáp ứng tình dục nên anh ta mới phải cặp bồ chỉ là sự ngụy biện cho tính ích kỷ và thỏa mãn ham muốn bản năng của anh ấy mà thôi.

Điều bạn cần làm bây giờ là nên chia sẻ thẳng thắn với anh ấy quan điểm của bạn về chuyện ngoại tình. Nếu bạn không chấp nhận thì anh ấy phải lựa chọn giữa hạnh phúc gia đình, vợ con và những thú vui bản năng kia. Anh ấy cũng cần hiểu rằng hạnh phúc chỉ tồn tại khi anh ấy biết yêu thương, tôn trọng và chăm sóc cho gia đình mình. Bạn cũng nên chuẩn bị cho mình về tâm lý và sức khỏe nếu trường hợp anh ấy không thay đổi. Hãy tìm đến gia đình và bạn bè - những người thân yêu sẽ luôn bên bạn và trợ giúp cho bạn khi cần. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe và nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

