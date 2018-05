Có nên vì con chịu đựng chồng cờ bạc, vũ phu / Người yêu cờ bạc thường xuyên đòi vay tiền

Từ đó cứ mỗi tuần 2-3 lần rồi tăng lên 4-5 lần, chồng tôi miệt mài lui tới chốn này lúc xem, lúc chơi, vì một năm gần đây công việc của chồng tôi gặp nhiều khó khăn. Chồng tôi làm cho một công ty liên doanh xây dựng, hiện giờ công trình ít, thu nhập cũng rất ít lại nhàn rỗi nên chồng đâm chán nản, thường đi chung với nhóm bạn hay chơi game trong sòng bạc. Tôi thật sự thất vọng và lo lắng cho sức khỏe cũng như tiền bạc của chồng, đã khuyên nhủ nhiều lần nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Hãy cho tôi một lời khuyên trong hoàn cảnh này nhé. (Giang)

Trả lời:

Sự đam mê vốn là bản tính đàn ông, khi người đó không có lý tưởng sống thì sự đam mê dễ rơi vào sai lầm. Trong đam mê có những đam mê tích cực như nghiên cứu khoa học, làm nghệ thuật, chơi thể thao, lý tưởng chính trị, lo làm giàu chính đáng… và có cả đam mê tiêu cực như chơi bài bạc, mê game... Nếu người đàn ông không đam mê gì cả thì cũng không bình thường, vì đàn ông sống bằng lý trí. Khi lý trí không có nơi có chỗ để thể hiện, giải phóng thì năng lượng thần kinh bị ứ đọng mà có thể phát điên, phát cuồng hoặc bất thường.

Chồng bạn đi theo nhóm bạn nước ngoài chơi golf là một hướng tích cực, nhưng golf là thể thao đơn lẻ đòi hỏi kiên trì, bình tĩnh, chính xác và tốn tiền. Đáng tiếc là anh ấy lại thích xem người ta đánh bạc. Việc xem đánh bạc đã kích thích vào tâm lý đam mê của anh ấy đến độ mất kiểm soát, để rồi đã từ xem sang chơi. Đây là giai đoạn chuyển trạng thái tâm lý do gia tăng cảm xúc. Lúc đầu xem cũng đủ làm cho xúc cảm được giải phóng, sau đó do xem nhiều lần nên đã xuất hiện “chai tâm lý”, làm mất đi cảm xúc do “tăng độ” tâm lý. Khi độ tâm lý tăng lên thì xem không giúp giải phóng xúc cảm do độ cảm xúc của xem yếu quá.

Để giải phóng cảm xúc, anh ấy đã chơi bạc, mà chơi bạc thì phải ăn thua, ăn thì khó, thua thì dễ. Nay anh ấy không còn tiền do công việc gặp nhiều khó khăn tức là không có điều kiện giải phóng cảm xúc, trong lúc cảm xúc về đánh bạc còn quá nặng nề mà không có điều kiện giải phóng. Vì thế, anh ấy đã tìm cách “giải phóng cảm xúc của người nghèo” bằng cách vào chơi game trong sòng bạc. Việc chơi game trong sòng bạc chỉ có thể giải phóng cảm xúc ảo, trong khi làm việc ít nên năng lượng bị tích tụ gây ra chán nản. Trạng thái chán nản này là hiện tượng ức chế mất kiểm soát. Khi ức chế mất kiểm soát, bạn lại “khuyên nhủ nhiều lần” càng làm cho ức chế gia tăng.

Bạn phải tìm cách giúp chồng tạo ra sự đam mê khác thay thế đam mê xem đánh bạc và đánh bạc, như thể thao chơi bóng bàn, cầu lông, đi bộ… những hình thức thể thao giải trí đơn thuần không phải đầu tư tốn tiền. Hoặc bạn hướng chồng vào thưởng thức nghệ thuật như hát karaoke, xem phim ảnh, giúp chồng bình luận thời sự trong nước, quốc tế, đọc báo chí... Đây là những vấn đề khó đang cần ở bạn để giúp người chồng tìm được đam mê tích cực.

Chúc bạn thành công.

GS.TS. Vũ Gia Hiền

Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM