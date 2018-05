Nhìn nụ cười, biết bạn thật tâm hay giả tạo

Theo Jean Haner, chuyên gia nhân tướng học, tác giả của cuốn "The Wisdom of Your Face", nhìn vào khuôn mặt có thể biết được sức khỏe, tính cách, đường đời của một người.

Bà Jean khuyên, sử dụng việc đọc vị khuôn mặt một cách khôn ngoan, bạn có thể chọn được người yêu, người bạn đời vừa ý mình, cũng như biết cách đối xử với họ để có mối quan hệ lâu bền. Hãy làm như vậy cả với những người bạn gặp trong cuộc sống. Và điều quan trọng nữa, nó cũng giúp bạn hiểu được bản thân mình.

Trong bài viết này Jean chia sẻ cách đọc vị 5 bộ phận trên khuôn mặt, như sau:

Lông mày

Theo Jean Haner, vẽ hay tỉa lông mày đều không tốt.

Lông mày dày và đầy đặn cho thấy đây là một người yêu hoạt động, cả trong công việc lẫn vui chơi. Họ tự tin và quyết đoán nhưng cũng tiềm tàng việc nổi nóng và sự thất vọng hơn người khác. Họ luôn hướng đến sự khác biệt, phá vỡ khuôn khổ cũ, tìm con đường mới và không lùi bước khi có tranh cãi.

Một người phụ nữ tỉa lông mày của mình quá nhiều có thể làm giảm mức độ tự tin của mình. Những người hay vẽ lông mày, hoặc các hình thức tác động khác vào đó có xu hướng dễ nổi cáu.

Mắt

Người có đôi mắt sâu sống thiên về nội tâm.

Một người có đôi mắt sâu hoắm hoặc luôn nheo mắt lại biểu hiện là con người sống thiên về nội tâm và không dễ thể hiện cảm xúc thật ra ngoài, ngay cả với những người họ muốn đến gần. Họ có tính đa nghi, vì thế bạn cần phải tạo được sự tin tưởng với họ.

Một vài người có mắt to, đặc biệt nếu họ hay có xu hướng trợn mắt cho lớn hơn, là típ người cởi mở, luôn phơi bày trái tim mình trước mọi người. Họ dễ dàng thể hiện cảm xúc và không thể hiểu được tại sao người khác không cởi mở được giống mình.

Hàm

Người có hàm rộng không dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, ngược lại hàm hẹp thiếu quyết đoán, dễ bị ảnh hưởng.

Người Trung Quốc gọi hàm là "gốc rễ của cái cây". Một cái cây có bộ rễ to rộng thì không dễ gì mà nhổ lên được. Điều này có nghĩa người nào đó có hàm rộng và cao là người không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi người khác - bởi họ có phẩm giá mạnh mẽ và niềm tin vững chắc. Họ đấu tranh cho những gì họ tin tưởng, nhưng lại không cho người khác bày tỏ quan điểm. Một cái cằm rộng cũng cho thấy đây là người hay phê phán người khác, có thể nhảy đến kết luận quá nhanh chóng mà không cần soi xét nhiều.

Một người với hàm hẹp sẽ ít phán xét người khác và có khả năng lắng nghe từ mọi phía. Tuy nhiên, họ có thể thiếu quyết đoán, rất dễ bị ảnh hưởng.

Miệng

Người có khuôn miệng rộng thường nhiều cảm xúc, đôi khi quá mức.

Miệng rộng và môi dày chỉ ra đối với người này thì mối quan hệ vô cùng quan trọng. Họ hào phóng và luôn có nhiều cảm xúc - đôi khi quá nhiều. Người không thích có thể nghĩ rằng họ hay đòi hỏi hoặc tham gia vào cuộc sống của gia đình, bạn bè quá nhiều. Ngược lại người với cái miệng nhỏ thường ít có nhu cầu bạn bè.

Bất cứ ai có nếp nhăn gần miệng thể hiện cho việc người đó thiếu sự hiến dâng trong cuộc sống, công việc lẫn tình yêu. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm rằng họ cần phải cố gắng sửa đổi nếu muốn đi vào tình yêu hay xa hơn là cuộc sống vợ chồng.

Cằm

Chiếc cằm thụt vào đại diện cho người dễ bị đàn áp, còn cằm nhô ra là người cứng đầu.

Cằm thể hiện độ mạnh trong ý chí của một người. Người có cằm nổi bật (rộng, đường nét rõ ràng, nhô về phía trước) là người có sự kiên trì tuyệt vời. Một khi họ đặt tâm trí vào một điều gì đó, họ sẽ kiên định đến khi đạt được mục tiêu. Điều này cũng có nghĩa họ rất cứng đầu. Nếu bạn biết ai đó có chiếc cằm nhô và đẩy lên, bạn nên cân nhắc bỏ cuộc sớm trong mối quan hệ với họ, vì bạn sẽ không bao giờ khiến họ làm được điều gì đó nếu họ không muốn.

Nếu ai đó có cằm xuôi xuống và có xu hướng thụt vào, đây là xu hướng cho thấy họ có dấu hiệu sẽ sớm bị đàn áp trong cuộc sống. Họ có thể thiếu tự tin hoặc bỏ cuộc quá sớm khi gặp khó khăn. Mặt khác, họ thích được tỏ ra yếu đuối, nên sẽ chủ động làm hậu phương và tạo ra sức mạnh đáng kinh ngạc khi giúp bạn đời của mình.

Bảo Nhiên