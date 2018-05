1. Cholesterol hỗ trợ hình thành hormore giới tính

Chúng ta đều biết nhiều Cholesterol (mỡ trong máu) là xấu nhưng chúng ta không thể sống mà không có cholesterol vì nó hỗ trợ sự phát triển của chúng ta. Cholesterol đóng một vai trò trong đời sống tình dục của bạn từ rất lâu trước khi bạn biết thích một ai đó.

Đó bởi vì nó là một phần không thể tách rời đến sự hình thành hormore giới tính. Ở phụ nữ, cholesterol hỗ trợ hình thành estrogen và progesterone. Ở đàn ông nó thúc đẩy tạo ra testosterone. Nếu không có những hormore này thì chúng ta không có những đặc điểm sinh lý riêng biệt như ngực ở phụ nữ, lông ở đàn ông. Chúng cũng rất cần thiết cho sinh sản.

Cholesterol cũng chịu trách nhiệm tạo ra vitamin D trong cơ thể người, mà kết quả là làm chắc xương và răng.

2. Cholesterol cao có thể dẫn đến rối loạn cương dương

Rối loạn cương có hàng loạt các thủ phạm, bao gồm căng thẳng, mệt mỏi, các loại thuốc và cholesterol cũng chiếm một phần.

Quá nhiều cholesterol sẽ làm tắc nghẽn mạch máu vùng xương chậu. Nam giới có cholesterol cao có thể sẽ dẫn đến rối loạn cương dương do “cậu nhỏ” không nhận được đủ máu. Nếu nam giới có biểu hiện rối loạn cương dương, việc đầu tiên cần làm là đo huyết áp và cholesterol.

3. Cholesterol cao có thể là vấn đề với các bộ phận cơ thể

Cholesterol cao là nguyên nhân khiến phụ nữ thừa cân. Và cũng như đàn ông, cholesterol cũng là “thủ phạm” gây ra giảm hứng thú tình dục ở nữ giới. Ở phụ nữ, cholesterol cao có thể tác động đến sự bôi trơn, gây đau khi giao hợp và làm giảm ham muốn. Các bác sĩ khuyên khi xác định được nguyên nhân gây ảnh hưởng đến “chuyện yêu” là do cholesterol cao thì cần thay đổi lối sống và chế độ ăn. Nếu cần thiết thì bác sĩ sẽ kê đơn uống thuốc giúp giảm nồng độ cholesterol.

4. Thuốc hạ Cholesterol ảnh hưởng đến ham muốn tình dục của bạn

Nhiều loại thuốc theo toa có tác dụng phụ không mong muốn là làm giảm ham thú tình dục. Đó có thể là loại thuốc statins (thuốc hạ cholesterol) nào đó. Trong một nghiên cứu năm 2009 ở Mỹ, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng một số thuốc statin gây ra những thay đổi trong hứng thú tình dục, như lượng cholesterol giảm xuống, chất lượng quan hệ tình dục cũng giảm. Ảnh hưởng này tác động lên nam giới hơn nữ giới.

5. Một chế độ ăn ít cholesterol được xem như chế độ ăn cho "chuyện ấy"

Trong năm 2009, tổ chức People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) đã cố gắng chứng minh cho luận điểm: "Những người ăn chay có quan hệ tình dục tốt hơn". Trong cuốn sách "The Better Sex Diet", bà Lynn Fischer đã ca ngợi một chế độ ăn uống chủ yếu là ăn chay như một cách để giữ tối đa lượng máu chảy tới bộ phận sinh dục.

Người ăn chay có xu hướng có mức cholesterol thấp hơn so với những người ăn thịt. Tất nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ cho quy tắc này - một người ăn chay nếu để rau với mỡ sẽ không tốt hơn nhiều so với người thỉnh thoảng ăn bít tết. Nhưng các bác sĩ và chuyên gia trị liệu tình dục đồng ý rằng một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp giữ cho đời sống cũng tình dục lành mạnh.

Bạn có biết tập thể dục là cách hay để chuyện ấy tốt, cũng như cholesterol tốt. Nên di chuyển 30 phút mỗi ngày để máu được lưu thông khắp cơ thể. Đây chính là chìa khóa cho hứng thú tình dục.

Thanh Thu (theo health.discovery)