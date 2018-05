Vào Ngày của Cha (19/6) sắp tới, có lẽ món quà tốt nhất của các ông bố lại chỉ đơn giản là chơi với con. Theo nghiên cứu vừa công bố của Trung tâm Nghiên cứu Pew, tỷ lệ các ông bố sống xa con đã tăng gấp đôi trong vòng 50 năm qua, nhưng họ lại dành nhiều thời gian cho con gấp đôi so với thập kỷ 1960. Theo manningrivertimes, nhóm nghiên cứu Australia đã xem lại đoạn phim về 30 ông bố khi họ chơi đùa với con, thường là trò lũ trẻ cố gắng tháo tất ra khỏi chân bố, để xem điều gì có thể ảnh hưởng đến trẻ. "Những trò chơi lộn xộn, vô thưởng vô phạt giữa cha và con nhỏ là một phần trong sự phát triển của chúng, định hình não trẻ giúp trẻ phát triển khả năng kiểm soát tình cảm, suy nghĩ và hoạt động thể chất", Richard Fletcher, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết. "Đây là giai đoạn phát triển mấu chốt của trẻ trước tuổi đến trường, từ 2,5 đến 5 tuổi. Đó là khi trẻ học cách gắn kết mọi thứ với nhau". Mặc dầu các bé trai có xu hướng thường khơi mào những cuộc chơi ồn ào như vậy với bố, các nhà nghiên cứu không thấy sự khác biệt đáng kể giữa bé trai và gái một khi trò chơi đã bắt đầu. Song với trẻ, đó không chỉ là trò chơi. "Khi quan sát các ông bố và con chơi với nhau, bạn có thể thấy với trẻ, đó không chỉ là trò chơi. Chúng hiển nhiên là rất thích và cười khúc khích. Tôi cho rằng sự thích thú đó có liên quan tới những phần thưởng thu được. Tôi nghĩ trẻ thực sự cố gắng để đạt được điều đó". Các nhà nghiên cứu tin rằng khía cạnh quan trọng nhất của trò chơi kiểu này là nó cho trẻ cảm giác "thành công" khi chúng "đánh bại" một người lớn to khỏe hơn, xây dựng cho chúng sự tự tin và tập trung. Tuy nhiên, các ông bố cũng có thể dạy trẻ bài học rằng không phải khi nào chúng cũng chiến thắng. T. An