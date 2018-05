Bác sĩ Đặng Trần Đạt, Phó trưởng Khoa Đáy mắt-Màng bồ đào, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, sau cú va đập vào mắt trái, bệnh nhân không thấy sưng hay đau nhức mà chỉ hơi choáng váng nên chủ quan không đi khám. Đến khi mắt đỏ lên, không phân biệt sáng tối đi khám thì đã muộn, việc cứu được thị lực của con mắt này rất khó. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu do sang chấn võng mạc, xuất huyết dịch kính, nghi ngờ hoại tử nội nhãn... và gần như đã mất hoàn toàn thị lực. Theo bác sĩ Đạt, thị lực mắt trái của bệnh nhân trước khi mổ gần như không nhìn thấy gì. Sau mổ hy vọng sẽ phục hồi, nhưng sẽ mất thời gian dài và chắc sẽ không được như ban đầu. Mới đây, Bệnh viện Mắt Trung ương cũng tiếp nhận một bệnh nhân nam hơn 50 tuổi bị mù mắt trái do bị quả bóng golf đập vào mắt từ khoảng cách 10m. Các bác sĩ khuyến cáo, chấn thương mắt khi chơi thể thao là nguyên nhân phổ biến gây mù loà vĩnh viễn. Phong trào cầu lông nghiệp dư, chơi tennis... trong các công sở, nhà trường, phường xóm ngày càng phát triển. Tai nạn về mắt do vậy cũng tăng tương ứng. Trong khi đó, việc điều trị thường phức tạp, tốn kém, lâu và kết quả thường không như mong muốn. Chấn thương dù là nhẹ cũng có thể gây xê dịch hay tổn hại cấu trúc bên trong của nó. Vì thế, nên chủ động dùng dụng cụ bảo vệ mắt thích hợp cho từng môn thể thao, như dụng cụ bảo vệ mắt... Phương Trang