Phía sau sân bóng đá, “thiên đường” của người đồng tính nam hiện ra dưới những lùm cây xanh mát mà người đi đường không thể phát hiện được.

Mới hơn 8h sáng, dọc các con đường rợp bóng cây đã có hàng chục thanh niên đủ mọi lứa tuổi đứng chờ “hàng”. Chạy sâu vào trong, nhiều đôi là đàn ông đang quấn quýt nhau mặc sự có mặt của người lạ.

Nhiều nam thanh niên tụ tập chờ đợi ở khu vực rừng cây trong khu công nghiệp Sóng Thần.

Một thanh niên còn khá trẻ với gương mặt đầy nam tính đang đứng một mình dưới gốc cây bạch đàn. Anh ta giới thiệu tên Quang, quê Hà Tĩnh và là công nhân trong khu công nghiệp này. Quang cho biết được bạn bè cùng giới giới thiệu điểm tập trung người đồng tính ở đây nên vào ngày nghỉ thường đến để tìm bạn, nếu thấy hợp thì rủ nhau tìm bãi đáp.

Cũng theo Quang, “chợ tình” thường đông và nhộn nhịp nhất là hai ngày cuối tuần. Tình trạng cướp giựt, móc túi… cũng thường xuyên xảy ra vì nhiều thành phần bất hảo trà trộn để hoạt động, nhưng nạn nhân đành âm thầm chịu đựng không dám trình báo công an vì xấu hổ.

Đồng thời ở đây cũng xuất hiện nhiều kẻ hành nghề mại dâm nam đến chèo kéo người có nhu cầu để bán dâm. Thậm chí từng xảy ra đánh nhau do tranh giành khách khiến tình hình an ninh trật tự vô cùng phức tạp.

Quang đi sâu vào trong rừng cây khá rậm rạp. Xung quanh nhiều cặp, thậm chí có cả 3, 4 người đàn ông chơi trò tập thể đang "hì hục" giữa thanh thiên bạch nhật. Phát hiện có người vào, tất cả tản ra tạm dừng đôi chút để thăm dò rồi sau đó lại tiếp tục hành sự như trước.

Một cặp đôi "hành sự" trong lùm cây.

Theo Quang, thỉnh thoảng cũng có lực lượng Công an thị xã Dĩ An đến rượt đuổi, song sau đó “chợ” tiếp tục hoạt động và ngày càng thu hút người đồng tính khắp nơi từ TP HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước… tìm đến.

Trung tá Phạm Ngọc Dũng, Trưởng Công an phường Dĩ An xác nhận có xảy ra tình trạng tụ tập của nhiều thanh niên tại khu vực này, nhất là vào những ngày cuối tuần, dịp lễ. Dù lực lượng công an phường thường xuyên tuần tra nhưng cũng chỉ cảnh báo, nhắc nhở hoặc yêu cầu những thanh niên này ra ngoài, do họ không làm gì vi phạm pháp luật nên không thể xử lý.

"Sắp tới chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuần tra tại khu vực nói trên, đồng thời nếu phát hiện người có nghi vấn sẽ kiểm tra hành chính để xử lý nhằm lập lại trật tự tại đây”, ông Dũng cho biết.

(Kiến thức)