Câu chuyện của Trúc Vy khiến mọi người xúc động. Ảnh: Tuấn Đào.

Chiếc áo có dù đằng sau, kèm theo một nút bấm ở ngay cổ tay. Mỗi khi trượt chân hay có sự cố, các cô chú công nhân có thể dễ dàng bấm nút và chiếc dù sẽ bật ra giúp họ tiếp đất an toàn.

Cô bé Huỳnh Thị Trúc Vy đã khiến Ban Giám khảo Cuộc thi ý tưởng trẻ thơ 2013 và toàn bộ khán phòng chung kết lặng đi, bởi ý tưởng chiếc áo bảo hộ xuất phát từ câu chuyện cảm động của chính em.

Lớn lên ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, trong một gia đình có 3 anh em, Trúc Vy cũng giống các bạn nhỏ khác ngày ngày cắp sách đến trường. Bố mẹ của cô bé đều làm thợ hồ, vất vả nhưng gia đình luôn tràn đầy tình yêu thương và tiếng cười. Để giúp đỡ cha mẹ, sau mỗi giờ học, Vy quét nhà, lau nhà, nấu cơm, rửa bát... Trong suốt 5 năm liền, năm nào em cũng chăm chỉ học tập và đạt danh hiệu học sinh khá giỏi của trường.

Tác phẩm áo bảo hộ cho công nhân dễ thương và ý nghĩa của cô bé lớp 5. Ảnh: Tuấn Đào.

Ngày 6/5, bố cô bé bất ngờ qua đời trong một tai nạn lao động. Toàn bộ gánh nặng gia đình đổ dồn lên đôi vai gầy của người mẹ khiến bà phải đi đánh cá kiếm thêm thu nhập. Gánh thêm trách nhiệm người cha, bà mong mỏi lo được cho cậu con trai cả đang học lớp 12, Trúc Vy mới bước vào cấp 2 và con gái út vẫn chưa đến tuổi đi học.

"Giá như lúc bị tai nạn, ba có chiếc dù to để rơi nhẹ nhàng giống như các chú nhảy dù thì đã được an toàn rồi", Trúc Vy nghẹn ngào giải thích ý tưởng chiếc áo bảo hộ công nhân của mình. Cô bé mong muốn ý tưởng của mình sẽ được nhân rộng để tất cả những người phải lao động vất vả ngoài công trường luôn được an toàn. Cô bé cũng hy vọng từ đây sẽ không còn bạn nhỏ nào mất cha, mất mẹ vì những vụ tai nạn lao động giống như mình nữa.

"Con hy vọng không bạn nào mất người thân vì những tai nạn lao động giống như con nữa", Trúc Vy chia sẻ.

Cô Lê Thị Sáu và cô học trò nhỏ Trúc Vy. Ảnh: Tuấn Đào.

Cô Lê Thị Sáu, giáo viên đồng hành cùng Trúc Vy trong ý tưởng Chiếc áo bảo hộ, chia sẻ: "Trúc Vy là cô bé rất có năng khiếu về mỹ thuật". Còn cô Võ Hồng Thu, thành viên Ban Giám khảo Cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ, nhận xét: "Ý tưởng chiếc áo bảo hộ của cô bé Trúc Vy thật sự rất xúc động, khiến không chỉ Ban Giám khảo rưng rưng nước mắt mà cả hội trường cũng như lặng đi".

Với ý tưởng thiết kế này, bé Vy nhận phần thưởng là một suất học bổng trị giá 4 triệu đồng.

Tuyết Trần