Tôi 26 tuổi, bạn gái hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi đã yêu nhau được 2 năm. Hồi mới quen, cô ấy đã nói rõ ràng là nhiều tuổi hơn tôi. Lúc đó tôi như say trong men tình ái nên bất chấp hết, yêu điên cuồng. Đến bây giờ, cô ấy vẫn còn rất yêu tôi và sợ mất tôi.

Gần đây, tôi có cảm giác mình đã hết yêu cô ấy. Đã vài lần tôi bóng gió về chuyện này nhưng thấy cô ấy khóc lóc nên chưa bao giờ tôi dám dứt điểm cả. Tôi chưa muốn kết hôn bây giờ nhưng cô ấy thì khác, con gái phải có thì. Tôi muốn chia tay để cô ấy tìm một người khác đủ chín chắn để kết hôn. Tôi nói với cô ấy: "Mình tạm xa nhau một thời gian, cho anh hai tháng để suy nghĩ". Đó chỉ là cách trì hoãn. Tôi muốn một giải pháp đứt điểm cho cả hai nhưng lại không biết phải nói như thế nào cho cô ấy bớt đau khổ và không oán giận tôi. Xin hãy vì cô ấy mà tư vấn cho tôi. (Đạt)

Khi bắt đầu chinh phục và yêu cô ấy, hẳn bạn đã tốn khá nhiều thời gian và công sức để có được sự đồng thuận từ bạn gái của mình. Do vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên khi tôi nói rằng, bạn cũng sẽ phải mất nhiều thời gian để chia tay cô ấy. Chia tay cũng giống như chinh phục một người, cần có nghệ thuật để giúp cho đối phương không bị sốc, không bị tổn thương, nhất là khi họ còn yêu bạn.

Hai năm là khoảng thời gian tương đối cho một tình yêu. Trong thời điểm này, bạn đã nhận ra, đằng sau giai đoạn hào hứng, nhớ nhung thì thật sự có cần cô ấy và muốn ở bên cạnh cô ấy nữa hay không. Bạn đã có câu trả lời: Muốn dừng lại. Tôi nghĩ cho dù đó là một điều không vui nhưng là điều cần thiết và đúng đắn khi bạn biết được tình yêu này sẽ đi đến đâu và cần có hành động để chấm dứt nó.

Khi một tình yêu không còn tiếp tục được nữa thì chuyện kết thúc là điều cần phải làm, bởi tình yêu cần sự tự nguyện, không cần sự cố gắng, gượng ép. Nhưng điều quan trọng là bạn hãy nghĩ đến chuyện chia tay khi bạn suy nghĩ thật kỹ, thật chắc chắn rằng bạn và cô ấy sẽ không thể tiếp tục được nữa.

Nhưng chia tay cũng phải có văn hóa, làm sao để cho đối phương chấp nhận và không bị rơi vào khủng hoảng là điều không đơn giản. Trước đây, cô ấy đã đặt ra nhiều khó khăn với bạn nhưng vì quá yêu nên bạn đã xây nên một hình tượng hoàn toàn khác biệt. Bạn muốn chứng tỏ với cô ấy rằng, mọi khó khăn đều không là gì cả, vì vậy cô ấy đã dành toàn bộ niềm tin cho bạn.

Hiện giờ, bạn đã nói với cô ấy về chuyện chia tay nhưng vì thấy cô ấy đau khổ nên bạn chưa nỡ dứt khoát mọi chuyện. Trì hoãn cũng là một cách tốt để giúp bạn có thêm thời gian chuẩn bị cho chuyện này. Nhưng trong thời đại công nghệ số này, bạn khó mà trì hoãn mãi được. Chúng ta không thể tìm cách im lặng hay giả vờ biến mất, và cách đó không thể đảm bảo cho bạn dứt được người đó.

Vì vậy, tôi xin đưa ra một số điều bạn nên chuẩn bị khi chia tay đối phương như sau:

Chuẩn bị tâm lý: Khi bạn không còn tình cảm như trước thì đương nhiên bạn cũng khó mà thể hiện tình cảm nồng nàn với cô ấy được. Và lúc này, bạn nên bắt đầu thưa dần việc chăm sóc hay bày tỏ tình cảm với cô ấy, như vậy sẽ giúp cô ấy đoán ra được vấn đề của bạn.

Nói trực tiếp: Rất nhiều người chọn cách im lặng hoặc gián tiếp nói lời chia tay, điều này khiến đối phương cảm thấy ấm ức, khó chịu vì không thể hỏi được lý do. Hầu hết những người "bị" chia tay đều muốn hỏi "vì sao", do đó, khi nói chuyện trực tiếp, bạn sẽ có cơ hội nói thẳng những suy nghĩ của mình. Nhưng nên nhớ là, bạn thẳng thắn chứ không phải là lạnh lùng, tuyệt tình. Bạn nên nhẹ nhàng nói cho cô ấy biết đã đến lúc dừng lại, tránh giải thích quá nhiều lý do. Bởi nếu bạn nói rằng: “Anh không còn yêu em vì…” thì cô ấy sẽ nói rằng “Vậy hãy cho em thời gian để em sửa lại mọi thứ cho tốt hơn”, lúc đó bạn sẽ càng khó để chia tay.

Để tránh rắc rối cho mình và cũng hạn chế tối đa sự tổn thương cho cô ấy, bạn hãy khơi gợi lại những điều tốt đẹp giữa cả hai nhưng cũng nhấn mạnh rằng nó cần kết thúc để cô ấy xác định rằng “đã đến lúc cả hai cần phải xa nhau”. Tuyệt đối không lôi tính xấu hay bày tỏ sự khó chịu hoặc cảm giác như đang được giải phóng, điều này khiến cô ấy không thoải mái và dễ chịu chút nào đâu. Bạn phải giúp cô ấy hiểu rằng việc chia tay không liên quan gì đến chuyện yêu chán thì bỏ, mà có thể cả hai không còn hợp nhau nên việc dừng lại là đúng đắn và cần thiết. Sẽ đau khổ thế nào nếu như tiếp tục cố gắng đến hôn nhân rồi lúc đó mâu thuẫn xảy ra và sẽ khó làm lại hơn rất nhiều.

Tìm bạn bè/người thân để hỗ trợ: Nếu bạn gái của bạn là người từng mất niềm tin vào tình yêu hoặc bạn đoán cô ấy sẽ bị khủng hoảng thì bạn nên thận trọng và chuẩn bị trước mọi thứ. Các bạn có 2 năm để yêu nhau nên chắc bạn cũng quen biết với không ít bạn bè của cô ấy. Hãy nói với họ, nhất là bạn bè thân và nhờ họ giúp đỡ để giúp cô ấy vượt qua nỗi buồn này. Với nhiều cô gái yêu hết mình, khi chia tay, họ sẽ dễ rơi vào cảm giác trầm uất nên bạn cần phải làm từ từ, vừa hành động vừa quan sát cử chỉ thái độ của cô ấy. Nhưng không vì thế mà bạn mềm lòng quay lại, bởi mỗi lần như vậy sẽ càng khó khăn hơn. Điều quan trọng là khi cô ấy được chia tay trong tôn trọng thì sự đau khổ sẽ bớt hơn nhiều.

Không can thiệp đến cuộc sống riêng tư sau chia tay: Đây là điều cần thiết, bạn có thể thông qua bạn bè cô ấy để theo dõi xem tinh thần của cô ấy có quá tồi tệ hay quá khủng hoảng hay không nhưng tuyệt đối không nên can thiệp đến cuộc sống riêng tư của cô ấy nữa để tránh những hy vọng không cần thiết. Đương nhiên là cô ấy sẽ đau khổ và mất niềm tin một thời gian nào đó và bạn sẽ giúp cô ấy hiểu rằng cuộc sống sẽ còn nhiều điều tốt đẹp hơn là chỉ có tình yêu, hơn nữa cô ấy hoàn toàn có thể bắt đầu một cuộc sống khác cho bản thân.

Có thể cô ấy sẽ đổ lỗi rằng tất cả mọi việc là do bạn, đó là một phần sự thật, và bạn cần phải chấp nhận điều đó, nhưng không phải tất cả, vì không ai phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của người khác. Khó có một tình yêu vĩnh cửu và chuyện chia tay là điều bình thường xảy ra mỗi ngày của những cặp yêu nhau.

Bạn hỏi tôi rằng: “Tôi muốn một giải pháp đứt điểm cho cả hai nhưng lại không biết phải nói như thế nào cho cô ấy bớt đau khổ và không oán giận tôi”. Thật ra không có giải pháp nào lý tưởng để đáp ứng được mong đợi của bạn nhưng hy vọng với sự cố gắng của bạn, mọi việc sẽ sớm được giải quyết tốt đẹp. Thân!

