Cấm yêu vì 'tứ hành xung' / Con trai giận mẹ vì bị cấm yêu

Tôi tên Linh, là sinh viên trường dạy nghề. Cô ấy làm công nhân trên Bình Dương. Tôi và cô ấy học chung cấp 3, bắt đầu yêu nhau từ khi học lớp 12. Có lần tôi dẫn cô ấy về nhà chơi, gia đình không ủng hộ. Chắc là do cô ấy không xinh xắn như người ta, hay do cô ấy lớn hơn tôi một tuổi nên bố mẹ tôi không đồng ý.

Sau một thời gian thuyết phục, gia đình tôi đã đồng ý. Lúc này lại đến lượt bố mẹ cô ấy không đồng ý cho 2 đứa quen nhau trong khi có chàng trai khác hỏi cưới cô ấy. Giờ đây bạn gái tôi bị áp lực từ gia đình nên có vẻ muốn chia tay với tôi để thoát ra vòng luẩn quẩn tình cảm này và làm tròn chữ hiếu.

Ảnh minh họa: ngoisao.

Tôi biết rằng cô ấy không muốn chia tay tôi nhưng giữa chữ hiếu và tình nên chọn đường nào đây. Mong chuyên gia giúp tôi vài ý kiến để tôi và cô ấy có cách giải quyết tốt nhất (Chí Linh).

Trả lời:

Bạn thân mến,

Khi yêu, việc phải lựa chọn giữa bên hiếu và bên tình là điều rất khó khăn. Trên thực tế làm sao để vừa giữ được tình yêu vừa làm hài lòng gia đình là việc không phải ai cũng làm được. Khi rơi vào hoàn cảnh này, đòi hỏi những cặp đôi yêu nhau cần phải đủ bản lĩnh, suy nghĩ chín chắn, trưởng thành và bình tĩnh. Đồng thời bạn phải biết kiên nhẫn lắng nghe, xem xét từ bản thân mình, từ lý do phản đối của gia đình nữa. Trong chuyện tình cảm của Linh, có lẽ người chịu nhiều áp lực nhất người yêu của bạn.

Yêu nhau đã khó, để duy trì được tình yêu lại càng khó gấp bội nên người ta mới nói thời gian là thước đo của tình yêu. Khi gặp những khó khăn thử thách cũng là lúc để bạn nhìn lại tình cảm mình dành cho cô ấy.

Qua dòng tâm sự, tôi có cảm nhận rằng khó khăn hiện tại có lẽ nằm ngay trong tình yêu của hai bạn. Về phía Linh, bạn thử nhìn nhận lại xem tình cảm mình dành cho người yêu như thế nào? Bạn có thực sự yêu cô ấy không? Đã hiểu suy nghĩ và quan tâm đủ đến cô ấy chưa? Có thể bạn yêu nhưng bạn lại ít thể hiện, ít quan tâm đến suy nghĩ, tâm tư, mong muốn của cô ấy....

Hai năm yêu nhau bạn mới dẫn cô ấy về nhà ra mắt một lần rồi khi bố mẹ phản đối thì bạn cũng suy đoán là chắc do cô ấy không đẹp như người ta hay do cô ấy lớn hơn tuổi của bạn... Có câu nói "Ngăn sông cách núi tha hồ vượt, cách trở tấm lòng làm sao qua". Có lẽ đây là dịp để bạn nhìn lại tình yêu mình dành cho cô ấy cũng như cách thể hiện tình yêu của bạn.

Về phía người yêu của bạn, có thể trong thời gian yêu nhau, cô ấy không cảm nhận được tình yêu từ bạn hoặc giữa hai người có khoảng cách vô hình nào đó. Cũng có thể cô ấy cảm thấy nếu đến với bạn, cô ấy sẽ không có tương lai hoặc do mặc cảm bản thân từ chính sự phản đối của gia đình bạn... Tất cả những thứ đó làm cho cô ấy phân vân lựa chọn khi có một người nữa thương cô ấy.

Tuy nhiên, bạn phải hiểu tâm lý con gái khi "phải lòng" ai rồi thì họ yêu và rất say đắm, không bao giờ muốn chia tay với người ấy. Vì thế trong thời gian tới, bạn không nên mất kiên nhẫn, hãy nhẹ nhàng tâm sự, chia sẻ để người yêu nói ra những trăn trở, khó khăn mà cô ấy đang gặp phải. Hãy hỏi cô ấy về mối quan hệ của hai bạn. Đó là cách mà bạn có thể hiểu được những lo lắng, do dự trong lòng cô ấy. Nếu mối quan hệ tình cảm của bạn và cô ấy không có gì khúc mắc thì hãy trao đổi về lý do tại sao gia đình cô ấy ngăn cản.

Trong thư bạn chỉ đề cập gia đình cô ấy cản vì có người khác thương và ngỏ lời với cô ấy. Bạn nên tìm hiểu vì sao ba mẹ không cho cô ấy yêu bạn? Họ chọn người kia chứ không chọn bạn, thế họ đang mong muốn gì từ con rể tương lai?

Ba mẹ thường có tâm lý thương con, muốn sau này con mình được sung sướng, nhàn hạ. Có thể nguyên nhân từ phía ba mẹ cô ấy thấy người kia tốt, có nghề nghiệp đàng hoàng nên muốn gả con cho người ta. Đôi khi vì lo cho tương lai của con mà cha mẹ không kịp để ý xem con gái có tình cảm với người kia hay không mà chỉ nghĩ rằng tình yêu là thứ sẽ phát sinh sau khi hai người thành thân.

Mặt khác cũng có thể nguyên nhân đến từ phía bạn. Giả như cha mẹ cô ấy không thấy được tình cảm chân thành bạn dành cho con gái họ, hoặc bạn không thân thiện, không gần gũi, không quan tâm đến gia đình cô ấy... Vì thế họ muốn con gái chấm dứt mối quan hệ với bạn. Về điểm này, bạn cần tim hiểu rõ.

Theo tôi, việc Linh cần làm trước mắt là tâm sự một cách chân tình, thẳng thắn về mối quan hệ của hai bạn, cũng như tình cảm mỗi người dành cho nhau. Khi đã "thông suốt" rồi, bạn và cô ấy sẽ biết phải làm gì để thuyết phục ba mẹ cô ấy. Hãy động viên, an ủi cô ấy và cả hai cùng quyết tâm nhưng cũng rất cần lên một kế hoạch cụ thể từ hai bạn. Hãy kiên nhẫn, khéo léo, tế nhị trong khi thuyết phục ba mẹ. Có thể nhờ những người trong gia đình, người lớn tuổi, người có sức ảnh hưởng đến gia đình cô ấy giúp đỡ nếu bạn thấy cần thiết.

Chúc bạn thành công.

Chuyên viên tâm lý Trần Đăng Thảo

Văn phòng tư vấn TT&T, Tổng đài 1088 TP HCM