Đôi mắt đầy vết chân chim hằn những ưu tư, bà Tín cho biết bà cũng là một nông dân chân lấm tay bùn, thu nhập mỗi ngày chỉ dựa vào mớ rau, con gà, con cá. Bà nói: "Mấy ngày qua cả nhà tui xem tivi mà không cầm được nước mắt. Lũ lụt gì mà kinh khủng quá, thương nhất là mấy chục mạng người trên xe khách bị lũ dữ cuốn xuống dòng sông Lam chết oan. Cầu mong linh hồn của họ được siêu thoát”.

Bà lặng đi một chút: "Gia đình tôi quyết định dù mình cũng nghèo nhưng còn có cơm ăn áo mặc nhà ở so với bà con bị lũ lụt, nên dành dụm chia sẻ với bà con. Chứ quê tôi cũng là vùng lũ, may mà năm nay không bị nước lụt nhiều như ở Hà Tĩnh, Nghệ An".

Cũng như bà Tín, sáng nay, hàng trăm tăng ni, phật tử cùng chư tăng đạo hữu chùa Hoa Sơn ở xã Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, cùng tổ chức quyên góp hỗ trợ cho đồng bào các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An.

Dòng người xếp hàng ở chùa Hoa Sơn để được đóng góp sẻ chia với người dân vùng lũ. Ảnh: Trí Tín

Trong ngày hôm nay, chùa Hoa Sơn đã quyên góp được gần 200 triệu đồng. Có người quần còn ống thấp ống cao, ghé đến để góp 10 nghìn đồng; có em bé đi học về bỏ vào thùng công đức mấy đồng bạc lẻ được bố mẹ cho ăn sáng...

Hòa thượng Đại đức Thích Như Tiến, trụ trì chùa Hoa Sơn kể lại, chỉ mấy ngày trước, đoàn tăng ni, phật tử của chùa ra Hà Nội tham dự Đại lễ 1.000 năm Thăng Long trở về đã bị kẹt xe ở vùng lũ Quảng Bình hai đêm, một ngày. "Những ngày nằm chờ giữa đường như vậy, chứng kiến cảnh đồng bào bỗng chốc lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, đói rét sau lũ hoành hành, chúng tôi thật xót xa”, nhà sư trầm ngâm.

Ngay sau khi trở về, chùa đã phát động quyên góp đợt 1 được 130 triệu đồng hỗ trợ giúp đồng bào xã Sơn Trạch và Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đoàn cứu trợ đi đò bì bõm trong nước lũ mang hàng cứu trợ đến tận nhà dân ở Quảng Bình vừa trở về đến Quảng Ngãi được ba ngày thì lại nghe tin mưa lũ tiếp tục hoành hành gây thiệt hại nặng cho người dân Hà Tĩnh, Nghệ An.

Trong hai cơn bão số 9, số 11 năm ngoái, chùa Hoa Sơn cũng quyên góp hơn 1,8 tỷ đồng (tương đương 10.000 suất quà) hỗ trợ đồng bào vùng bị thiệt hại nặng do bão gây ra ở Quảng Ngãi và Phú Yên.

Đại đức Tiến tâm sự: “Xuất phát từ tinh thần đạo Phật, là người con của phật, chúng tôi mong được chia sẻ, làm vơi bớt nỗi khổ, niềm đau của đồng bào trong xã hội này. Của ít lòng nhiều, nhưng một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Trí Tín