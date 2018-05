Một nghiên cứu do Đại học Aberdeen (Anh) thực hiện trên 30.000 phụ nữ tìm thấy việc thụ thai trong vòng 6 tháng sau khi sảy sẽ là cơ hội tốt nhất để có một thai kỳ khỏe mạnh. Phát hiện, công bố trên tạp chí British Medical, đã đi ngược lại với hướng dẫn truyền thống lâu nay rằng phụ nữ nên chờ đợi ít nhất 6 tháng trước khi bắt đầu có thai lại. Nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu số liệu từ năm 1981 đến năm 2000, liên quan đến những phụ nữ từng sảy thai trong lần mang bầu đầu tiên, trước khi có bầu trở lại. Số liệu cho thấy những phụ nữ thụ thai trong vòng 6 tháng ngay sau đó thì ít gặp những biến chứng như thai chết lưu, sảy thai lại, hoặc mang thai lạc vị trí. Ngoài ra, trong nhóm giữ được thai đến thời điểm sinh nở, những phụ nữ có bầu trong khoảng 6 tháng sau khi sảy lần đầu thì cũng có nguy cơ phải mổ đẻ - sinh non - hoặc con nhẹ cân - thấp hơn, so với nhóm phụ nữ có bầu trong khoảng 6 tháng đến 1 năm sau lần sảy thai đầu tiên. Tiến sĩ Sohinee Bhattacharya, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, khuyến cáo hoãn mang thai ít nhất sáu tháng của Tổ chức Y tế Thế giới, nhất là với nhóm phụ nữ có tuổi, thực chất lại làm mất đi cơ hội của họ. "Không nên làm nản lòng những phụ nữ muốn có bầu ngay sau khi sảy thai. Nếu bạn đã trên 35 tuổi, tôi khuyên bạn cố có con ngay trong vòng 6 tháng, bởi tuổi cao có nguy cơ nhiều hơn là khoảng cách giữa các lần có bầu", bà nói với BBC. Lý do duy nhất phụ nữ cần trì hoãn là khi họ từng bị biến chứng, như nhiễm trùng, bà khuyên. Bà cũng đưa ra hai lý giải cho kết quả khảo sát của mình: Thứ nhất, là trục trặc sinh nở sẽ tăng lên theo tuổi. Thứ hai, những phụ nữ cố có thai ngay sau khi bị sẩy sẽ có động lực cao hơn để thực hiện lối sống lành mạnh. Một chuyên gia khác thì cho rằng nghiên cứu chứng tỏ phụ nữ không cần phải lo lắng về việc có thai lại, một khi họ đã sẵn sàng về mặt thể chất và tâm lý. T. An