Mấy ngày nay, người dân xã Quỳnh Văn, Quỳnh Xuân của huyện Quỳnh Lưu truyền tai nhau về cái chết bất ngờ của anh Lê Hữu Đồng (44 tuổi) ở xã Quỳnh Xuân. Cái chết của anh Đồng được phát hiện vào sáng 1/5, trên giường của một người phụ nữ góa bụa ở xã Quỳnh Văm.

Theo lời tường trình của người phụ nữ với chính quyền địa phương, vào rạng sáng hôm đó, chị dậy sớm để đi bốc vác thuê, đến lúc về thì thấy anh Đồng đã chết trên giường nhà mình.

Ông Lê Văn Thành, Trưởng công an xã Quỳnh Văn, cho biết, ngay khi phát hiện ra sự việc, công an xã đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản về cái chết của anh Đồng. “Lời khai của chị chủ nhà có nhiều điểm mâu thuẫn nhưng vì gia đình nạn nhân yêu cầu đưa thi thể về chôn cất, không muốn cơ quan điều tra vào cuộc nên lực lượng công an không tiến hành điều tra”, ông Thành cho biết.

Người dân địa phương cho biết, anh Đồng có vợ đi xuất khẩu lao động và thỉnh thoảng có qua lại nhà của cô gái trên. Nhiều người đồn đoán anh Đồng bị chết vì “phạm phòng”.

Nguyên Khoa