Toàn bộ doanh thu từ sự kiện này sẽ được đóng góp vào quỹ “Amway - Thư viện cho em” do báo Thanh Niên và Amway phối hợp thực hiện. Theo đó, khi mua áo thun để tham dự chương trình, bạn đã đóng góp 1 tỷ đồng xây dựng thư viện và phát áo ấm cho các em học sinh kém may mắn tại các tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa, giáp ranh biên giới.

Người tham gia chạy bộ sẽ được gặp gỡ và giao lưu cùng Tiến sĩ Sam Rehnborg, người đã dành rất nhiều thời gian đi vòng quanh thế giới để tuyên truyền về dinh dưỡng và sức khỏe.

“Chạy bộ vì sức khỏe” cũng là một hoạt động nằm trong chiến dịch Vì trẻ em “Amway One by One” do Tập đoàn Amway phát động nhằm giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên toàn thế giới. Có mặt tại Việt Nam từ năm 2008, tính đến nay, Amway Việt Nam đã đóng góp 18,4 tỷ đồng giúp đỡ 5.500 trẻ kém may mắn trên cả nước.

Thông tin chi tiết và cách thức đăng ký tham dự chương trình “Chạy bộ vì sức khỏe”, truy cập tại đây

Phương Thảo