16 năm nỗ lực để được sung túc của cô gái Sài Gòn trên đất Mỹ

Những ngày này, Hoàng Phúc Tý, 23 tuổi, đội tuyển Cricket quốc gia đang chuẩn bị lên đường tới Malaysia, tham gia thi đấu tại SEA Games 29. Vợ Tý, Dương Linh Yên, 27 tuổi, không ngừng động viên chồng và mong anh có thể đạt thành tích tốt. Cùng tập luyện thể thao, từng cùng nhau đi thi đấu, nên Yên hiểu rõ những khát khao chiến thắng của chồng, và các vận động viên mang trên mình màu áo dân tộc.

Phúc Tý và Linh Yên quen nhau khi cả hai cùng học khoa Huấn luyện thể thao tại Đại học Thể dục thể thao TP HCM, Tý học môn bóng chuyền, còn Yên theo học bộ môn Taekwondo. Cuối năm 2014, hai người học chung một môn bóng ném nên biết nhau. Yên kể Tý là một sinh viên nổi trội vì tập môn gì cũng giỏi.

Phúc Tý và Linh Yên quen nhau khi cùng học Đại học Thể dục thể thao.

Một ngày, Yên thích tập bóng chuyền nhưng không biết chơi sao nên đã nhờ Tý chỉ dùm. Chàng trai quê Phú Yên rất nhiệt tình chỉ dạy cho "người chị" ham học hỏi. Những buổi tập dần gắn kết họ lại với nhau. Tý cảm mến người con gái năng động, cá tính. Còn Yên rung rinh bởi sự nhiệt tình, chăm học, không ngại khó của chàng trai kém tuổi.

Ngày ấy, Yên ngày đi học, tối đi dạy võ tại một trung tâm ở Bình Dương. Khi bắt đầu có tình cảm với nhau, mỗi tối, Tý không ngần ngại đưa đón cô đi dạy rồi mới bắt xe buýt về nhà mình, cách phòng trọ của Yên tới một tiếng rưỡi đi xe buýt. Cả hai chính thức yêu nhau sau 5 tháng quen biết.

Tý sinh ra trong một gia đình khó khăn nên rất tự lập. Tiền học, anh vay nguồn vốn sinh viên, ra trường tự trả. Còn tiền sinh hoạt, Tý đi làm thêm đủ nghề để trang trải, chứ không xin bố mẹ. Những ngày không đi học, anh xin anh trai đi cùng làm điện, trần thạch cao kiếm đồng ra đồng vào.

Khi yêu Yên, vì muốn có thêm tiền, chàng trai nghèo đi làm phụ hồ, từ 7 rưỡi sáng tới 4 rưỡi chiều, nhận được 250.000/ngày. Để kiếm thêm, nhiều hôm Tý còn ở lại tăng ca đến tận 8 rưỡi tối để được 400.000 nghìn.

"Thấy anh đi làm một tuần cực quá nên tôi nói anh nghỉ, để kiếm nghề khác làm. Cuối cùng hai đứa cùng nhau làm một xe cà phê, sáng sáng đẩy ra khu công nhân bán, từ 5 đến 7 giờ sáng rồi mới đi học. Tiền cũng kiếm được 150 đến 200.000 mỗi ngày", Yên kể lại.

Bán được khoảng gần một tháng, khi có dư một chút tiền lãi, hai người cùng nhau mua một chiếc xe đẩy để bán xôi chiên. Tý học xong buổi sáng sẽ về nhà nấu xôi bằng nồi cơm điện, còn Yên chịu trách nhiệm làm nhân, phi hành, dưa chua. Đến khoảng 4 giờ chiều, họ đẩy xôi ra đường bán cho đến khoảng 8 giờ tối. Cả hai thay phiên nhau bán nếu Tý kẹt giờ học hay Yên đến ngày đi dạy thêm.

Đôi bạn trẻ cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, vất vả để kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày.

Dù khá bận rộn, vất vả nhưng cả hai thấy vui vì những đồng tiền mình kiếm ra. Yên nói gia đình cô không quá khó khăn như bạn trai, nhưng cô cũng luôn muốn tự lập nên cũng không xin tiền, chỉ khi nào quá túng mới nhờ hỗ trợ. Tấm gương của Tý càng khiến cô quyết tâm học và tự lo cho bản thân.

Cả hai chỉ dừng công việc bán xôi vào năm thứ 4, sau hơn một năm rưỡi, để tập trung cho năm cuối ở trường. Đám cưới của họ được tổ chức vào tháng 12/2016, khi cả hai đang chuẩn bị hoàn tất những môn cuối. Sau khi cưới, Tý và Yên tiếp tục học và vừa ra trường vào tháng 6/2017.

"Anh là người rất ít thể hiện tình cảm nhưng lại quan tâm tôi từ những cái nhỏ nhất. Anh biết làm tất cả việc trong nhà, từ thợ xây, thợ sơn, làm trần thạch cao, thợ điện.... không ngần ngại giặt đồ, nấu ăn, rửa chén hay may vá... Có lần áo tôi bị đứt cúc, anh may lại lúc nào tôi cũng không hay. Áo bị rách một đường chỉ, anh cũng tự may cho tôi. Anh còn lên mạng tham khảo các kiểu tết tóc để làm đẹp cho vợ", Yên hạnh phúc nói về bạn đời.

Cô gái Đồng Nai kể cuộc sống gia đình cô luôn vui vẻ, hai người thường xuyên đùa giỡn và trêu nhau. "Cô ấy là người thích đùa nên hay giỡn tôi lắm. Nhiều lần thấy vợ gọi, quay sang đã thấy chân cô ấy giơ cao đến đầu mình... Mỗi ngày khoảng 5 giờ sáng tôi thường phải dạy sớm đi tập, Yên thường nắm chân, nắm tóc không cho tôi đi.. Những lúc đó tôi thấy thương vợ rất nhiều", Tý kể lại.

Chuyện tình yêu của Tý và Yên khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ngoài bóng chuyền, Tý còn thích tập bóng chày và là thành viên của đội bóng chày TP HCM. Các huấn luyện viên quốc gia đã mời đội tham gia tập huấn môn Cricket. Được triệu tập vào đội tuyển quốc gia nên Tý được nhận lương như các vận động viên. Anh và vợ có cuộc sống ổn định hơn, không còn phải quá lo lắng kiếm tiền như trước nữa.

Song song, Tý về dạy tại một câu lạc bộ bóng chuyền tại Bình Dương. Ngày ngày 5 giờ sáng đi xe lên TP HCM tập đội tuyển rồi lại về. Yên cũng là HLV của một công ty võ thuật duy nhất của Bình Dương, và dạy tại một trường quốc tế tại TP HCM. Cô cũng là trọng tài quốc gia môn taekwondo.

"Tôi và anh từng đoạt giải nhất trong một cuộc đua xe đạp đôi vòng quanh hồ Xuân Hương, Đà Lạt. Trong cuộc đua anh đã thúc đẩy tinh thần tôi rất nhiều. Tôi luôn có cảm giác an toàn tin tưởng vào tay lái của anh dù đường đua rất đông xe. Ngày ấy, bây giờ hay về sau cũng vậy, tôi sẽ luôn tin, dựa vào và tự hào về anh như thế", Yên nói.

Tuệ Minh