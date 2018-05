Những kiểu đàn ông không nên lấy vợ

Khi quyết định cầu hôn bạn gái là chị Claire, anh Ray Smith, 38 tuổi đã tìm ra một cách độc đáo để thực hiện việc này. Anh đã chụp 148 bức ảnh cùng người mình yêu, bí mật kèm câu "Em đồng ý lấy anh nha" (Will you marry me).

Anh Ray cầm mảnh giấy ghi lời cầu hôn chụp ảnh cùng bạn gái mà chị không hề hay biết.

Hồi tháng 6 năm ngoái, chị Claire phát hiện mình có thai. Đó là thời điểm anh Ray nảy ra ý tưởng này. "Tôi nói với cô ấy rằng tôi muốn chụp những bức hình ghi lại quá trình lớn lên của con trong bụng mẹ", anh kể lại.

Hành động lãng mạn của người đàn ông này làm trái tim phụ nữ tan chảy.

Trong 5 tháng, anh đã khéo léo đưa những mảnh giấy ghi lời cầu hôn vào mỗi bức ảnh chụp hai người mà chị không hề hay biết. Vài lần, chị Claire muốn xem lại ảnh nên anh Ray phải chụp thêm một bức nữa - không kèm lời cầu hôn để chị chẳng nghi ngờ gì.

Ngay cả ở những địa điểm công cộng, anh chàng cũng nghĩ ra cách để lồng lời cầu hôn vào bức hình chụp bạn gái.

Đến ngày Giáng sinh, anh quyết định trực tiếp hỏi cưới. Sáng hôm đó, anh tập hợp tất cả các bức ảnh lại rồi cho vào máy tính xách tay. Sau đó, anh quỳ xuống, kể mọi chuyện cho cô nghe và hỏi câu quan trọng nhất. Chị Claire đã gật đầu ngay lập tức và cực kỳ ấn tượng về hành động lãng mạn của người chồng sắp cưới.

Chị Claire vô cùng hạnh phúc khi anh Ray quỳ xuống cầu hôn.

Vương Linh