"Âm thanh thiêng liêng nhất trong cuộc đời, anh nghĩ không phải tiếng 'I love you', mà chính là 'Yes, I do'. Người ta có thể trải qua vài cuộc tình chết đi sống lại, tiếng yêu đương nói với trăm người vẫn có thể chân thành như lần đầu tiên… Nhưng câu nói để sẵn sàng bước vào cuộc đời nhau, để những ngày sau quan tâm, lo lắng cho nhau một đời, anh nghĩ điều ấy mới thiêng liêng nhất! ...Yêu đủ rồi mình phải cưới thôi em".

Những lời từ tâm khảm được chàng trai Lưu Tùng Nhân (27 tuổi) gửi tới bạn gái Nilack Siladuangchay (26 tuổi) trong màn cầu hôn lãng mạn mới đây. Buổi tối trên bến sông phủ đầy hoa tím và chiếc nhẫn lấp lánh từ người đàn ông mình yêu thương... chẳng có lý do gì để cô tiểu thư người Lào khước từ lời cầu hôn.

Ba năm phấn đấu của chàng trai Đà Nẵng chinh phục tiểu thư Lào Để đi đến được giai đoạn này, tình yêu của Tùng Nhân và Nilack đã trải qua nhiều thử thách, trong đó xuyên suốt 3 năm bên nhau, chàng trai Đà Nẵng đã không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân, trưởng thành về tài chính. "Thật sự nếu kinh tế chưa vững thì mình chưa nghĩ tới kết hôn vì mình không muốn làm gánh nặng hay để vợ phải vất vả", Tùng Nhân tâm sự.

Ba năm trước, Tùng Nhân vừa ra trường và làm nhân viên văn phòng cho một hãng viễn thông, với mức lương hơn 4 triệu đồng. Cùng học đại học Đà Nẵng, nên Nhân biết cô gái Lào, tên Nilack không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi tiếng Việt, tiếng Thái, là đại diện một nhãn hàng và còn phiên dịch tiếng Thái. Dù đang đi học nhưng Nilack đã kinh doanh nổi tiếng trên mạng.

"Hồi đó cô ấy lấy tên facebook là Happy Poona (lúc đó Happy Polla đang nổi ở Việt Nam) nên mình ấn tượng. Mình thấy cô ấy giỏi kinh doanh, mình cũng rất thích kinh doanh nên đánh bạo làm quen", Tùng Nhân chia sẻ.

Thời điểm đầu, Nhân chỉ dám nhắn tin hỏi Nilack những câu cơ bản. Chỉ khi Nilack cho biết cô là con lai, có bố người Lào, mẹ người Việt thì hai người mới thoải mái trò chuyện hơn. Họ có buổi hẹn gặp đầu tiên sau hơn một tháng trò chuyện qua mạng.

Nilack từng rất nổi tiếng ở trường đại học vì khả năng ngoại ngữ và tài kinh doanh.

Trước khi gặp Tùng Nhân, Nilack đã tìm hiểu kỹ về anh chàng qua một người bạn. Sau buổi hẹn đó, cô thấy anh không chỉ hiền lành mà còn tâm lý và lãng mạn. "Sau vài lần hẹn, mình có cảm giác an toàn khi ở bên anh ấy", Nilack tâm sự.

Tìm hiểu nhau một thời gian nữa họ chính thức hẹn hò. Thời gian đầu mới yêu, mối quan hệ của Nhân và Nilack bị bàn tán nhiều, do nhà Nilack thuộc hàng rất khá giả ở Lào.

Chàng trai Việt vừa làm văn phòng, vừa kinh doanh thêm điện thoại, sim số qua mạng. Những buổi hẹn hò của họ hầu hết là lúc... đi ship hàng. "Mỗi lần có khách đặt hàng là anh ấy phải đi gặp một đến hai tiếng. Khách mua thì mừng, nhiều khách xem xong không mua mà thấy anh ấy vẫn vui. Mình đi theo đã thấy mệt. Bán được cái điện thoại lãi bao nhiêu đâu mà hầu khách thế", Nilack bộc bạch.

Từ chỗ thấy "phiền phức", Nilack dần khâm phục sự kiên nhẫn và ý chí phấn đấu của bạn trai. Không biết tự lúc nào cô thích cảm giác được ngồi sau xe, ôm anh cùng đi bán điện thoại.

Đôi uyên ương thường kết hợp đi lấy hàng và du lịch.

Tình cảm của Tùng Nhân dành cho cô bạn gái người Lào cũng trải qua giai đoạn phải đấu tranh đi tiếp hay dừng lại. Nhân tâm sự, đó là một lần anh cùng bạn gái đi mua sắm, khi họ yêu nhau chừng 2 tháng: "Cô ấy mua đồ mà không nhìn giá. Đến lúc thanh toán, mình đã choáng khi chiếc váy đó gần 3 triệu đồng".

Giỏi kinh doanh, song Nilack làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Lần đó, bạn trai muốn mua tặng nhưng cô giành trả tiền. Mua xong đi về cô thấy bạn trai trầm hẳn. Mấy ngày cô nhắn tin, gọi điện mà anh rất ít khi đáp lại.

Đó là lần đầu tiên họ chiến tranh lạnh. "Quả thật lúc đó mình đã nghĩ đến việc dừng lại mối quan hệ này. Mình sợ không thể lo được cho cô ấy", Tùng Nhân tâm sự.

Nhưng rồi, tình yêu, sự quan tâm của bạn gái đã xoa dịu tổn thương trong lòng Tùng Nhân. Anh trở lại bình thường với cô sau vài ngày suy nghĩ. Một thời gian sau anh mới "phê phán" thói quen chi tiêu của Nilack. "Vì sao em lại mua món đồ đắt tiền một cách nhanh đến như vậy, mà không suy nghĩ hay đắn đo. Xưa nay anh chưa bao giờ mua cho bản thân cái gì quá một triệu đồng cả...". Những lời góp ý không làm Nilack phật lòng mà càng yêu con người anh hơn.

Tháng 5/2015, Tùng Nhân gặp một chấn thương khi chơi thể thao, phải nằm viện 10 ngày và tập phục hồi tại bệnh viện 3 tháng. Nilack lãnh trách nhiệm chăm sóc bạn trai. Suốt ba tháng đó, mỗi ngày cô đến nhà đưa đón Nhân đến viện, dìu anh tập đi lại. Cô không đến cửa hàng của mình nữa, mà chuyển sang phải điều hành từ xa.

"Có lần mình tỉnh dậy thì thấy cô ấy đang ngủ gục bên giường bệnh. Nghĩ đến cảnh một cô gái sống trong nhung lụa như Nilack phải chịu khổ vì mình, mình tự hứa với bản thân sẽ phải yêu thương cô ấy nhiều hơn nữa", chàng trai trẻ bộc bạch.

Màn cầu hôn lãng mạn của Nhân được sự giúp sức của nhiều bạn bè, người thân.

Cuối năm 2015, cơ quan có kế hoạch điều Nhân đi công tác một thời gian, sau khi về sẽ được vào công chức và tương lai tốt hơn. Song để sớm có tiềm lực kinh tế, Nhân đi đến quyết định nghỉ việc và chuyển ra kinh doanh riêng.

Với sự nhạy bén, hai năm qua Nhân đã tập trung vào điện thoại, sim và đầu tư tài chính, các lĩnh vực đều tiến triển khả quan. Chàng trai trẻ đến nay đã tích cóp được một số vốn kha khá và đang có kế hoạch phát triển sự nghiệp của mình. Riêng với Nilack, ngoài điều khiển kinh doanh thời trang, còn làm chủ một thương hiệu giảm cân, làm đẹp.

Tự tin về tiềm lực của mình, chàng trai Đà Nẵng quyết định rước nàng về dinh. Màn cầu hôn của anh khiến cô tiểu thư người Lào cảm thấy mình như trở thành công chúa.

Nilack bộc bạch, cô quen và yêu Nhân khi anh đang ở thời gian lập nghiệp khó khăn nhất của một người đàn ông. Tuy bận rộn, khó khăn, nhiều lúc biết bạn trai gặp phải nhiều áp lực nhưng anh luôn tự mình khắc phục, hiếm khi chia sẻ cùng cô. Bên cạnh đó anh vẫn luôn rất nhẹ nhàng và dành cho cô sự lãng mạn. Ngoài màn cầu hôn này, anh chàng còn từng bí mật tổ chức lễ kỷ niệm một năm yêu nhau trên bờ biển.

"Có một lần anh ấy bận bịu với việc kinh doanh mà ít quan tâm tới mình hơn. Mình giận, bỏ đi du lịch cùng gia đình, không nhắn tin với anh ấy nữa. Sáng hôm sau, mình ngủ dậy đã thấy anh ấy xuất hiện ở Singapore, trước cửa khách sạn", Nilack hạnh phúc kể.

Tự mình có thể là đại gia cho mình, cô tiểu thư người Lào đã không quan tâm đến những người đàn ông giàu có, mà chọn một chàng trai bình thường vì trân trọng ý chí vươn lên của anh. Sau ba năm bên nhau, đôi uyên ương dự định sẽ ăn hỏi vào ngày 24/10 và làm đám cưới sau đó.

Phan Dương