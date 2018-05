Nhiều lúc Mai Loan (23 tuổi) tự hỏi, nếu không gặp Henry (30 tuổi) thì cuộc đời cô sẽ thế nào. Có thể, Loan vẫn là một cô gái say mê công việc, xung quanh luôn có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng cũng có thể, cô bị mù mắt, mất việc, không người yêu.

Nhìn cô bần thần như vậy, Henry hiểu ngay chuyện. Chàng trai cao 1,95m, nặng 130 kg, đến gần cô gái chưa đầy 40 kg vỗ về: "Poor my angel. I am here with you. Everything will be ok!" (Em yêu, có anh ở đây. Mọi việc sẽ ổn thôi).

Điệp khúc đó đã lặp lại hàng trăm lần trong hơn nửa năm qua - từ lúc biến cố xảy ra với Mai Loan - giữa lúc tuổi đời đang tươi đẹp ấy.

Mai Loan là cô gái năng động, xinh xắn.

Chuyển từ Đăk Lăk đến TP HCM lập nghiệp từ lâu, nhưng trong Loan vẫn luôn giữ được nhiệt huyết của người con gái cao nguyên. Từ khi còn là sinh viên, cô đã làm tiếp thị sản phẩm cho vài công ty nước ngoài. Tốt nghiệp, Loan dễ dàng xin được công việc trợ lý riêng cho một giám đốc nước ngoài về lĩnh vực xây dựng.

Vốn bận bịu nên Loan ít dành thời gian cho chuyện tình cảm. Vào cuối năm 2015, khi Loan đang sắp hoàn tất thao tác xóa một app kết bạn trên Facebook, thì có tin nhắn gửi đến. Tin nhắn bày tỏ mong muốn làm quen với Loan của Henry - chàng trai mới tới Việt Nam du lịch. Loan từ chối rồi xóa luôn tài khoản.

Gần hai tháng sau, Mai Loan và Henry bất ngờ chạm mặt ngoài đời. Cô nhớ lại: "Buổi chiều cuối tháng 2 tôi có hẹn với khách hàng tại quán cà phê ở Quận 5 để thảo lại giấy tờ. Anh Henry nhận ra tôi khi cũng đang ngồi trong quán. Không muốn làm mất hình ảnh hiếu khách trong mắt người nước ngoài nên tôi nói chuyện với anh một lúc rồi xin phép đi".

Cô để lại số điện thoại cho anh vì lịch sự chứ không nghĩ tới chuyện khác, do trong mắt cô khi đó Henry "mập và bự" hơn cô nhiều quá. Những ngày sau, Henry chủ động nhắn tin cho Loan.

"Sau bữa gặp đầu tôi ấn tượng với cá tính mạnh mẽ của cô ấy. Nhiều lần tôi nói thích cô ấy, muốn ở Việt Nam tìm hiểu cô ấy. 5 tháng tiếp theo chúng tôi vẫn hay gặp mặt, nhưng mỗi lần cô ấy đều chia đôi tiền trà nước không chịu để tôi mời thì tôi nghĩ cô ấy chỉ coi mình là bạn", anh Henry, hiện là giảng viên tại Đại học Bách khoa TP HCM, chia sẻ.

Chàng trai người Anh vẫn không nhụt chí. Một ngày tháng 7, anh cảm thấy như "trúng số" khi tỏ tình và nhận được câu trả lời đồng ý của cô. Đối với cô gái Đăk Lăk lúc này - đang có tuổi trẻ, sắc đẹp, công việc tốt - thì sự chân thành của Henry đã khiến cô phải suy nghĩ.

"Trong bữa tiệc sinh nhật anh ấy, Henry đã nói yêu tôi. Tôi đã thực sự xúc động khi anh ấy thể hiện sự trân trọng tôi trước các bạn bè của mình. Anh còn hát tặng tôi, lần đầu tiên tôi nghe giọng nam trầm ấm tới vậy. Tôi đã suy nghĩ trong hai ngày. Một người đàn ông có ngoại hình đẹp và giàu có, tôi có thể gặp được nhưng người chân thành với mình như anh thì rất hiếm", Mai Loan bộc bạch.

Chàng trai Anh đang làm kinh doanh ở Australia đã bỏ tất cả để ở lại Việt Nam chinh phục cô gái quê Đăk Lăk.

Henry thì kể, yêu vào rồi anh càng cảm thấy Mai Loan như "thiên thần". Cô có khuôn mặt baby, dù ngang bướng, đôi lúc trẻ con nhưng rất tình cảm. "Lúc mới qua đây, công việc khó khăn, khí hậu thay đổi, nhiều lúc tôi còn ốm đau nữa, cô ấy đều chia sẻ hết", chàng trai người Anh cho hay.

Vài tháng sau khi yêu, cả hai đã giới thiệu nhau với người lớn trong nhà. Bố mẹ Henry - những người làm giáo viên và cảnh sát đã nghỉ hưu - rất quý mến cô gái Việt bé nhỏ. Họ đang dự định một ngày sẽ sang Việt Nam gặp gỡ.

Giữa lúc ấy, biến cố xảy ra.

Ngày 15/12/2016, Mai Loan gặp tai nạn, bị xuất huyết não, liệt nửa người và mất thị lực mắt trái vĩnh viễn.

"Nhận được tin của tôi, anh bỏ lớp dạy chạy tới bệnh viện. Thấy tôi nằm đấy anh bật khóc. Anh chạy lại hôn lên trán tôi, an ủi sẽ luôn ở bên tôi", Loan buồn nhớ lại.

Bà Nguyễn Thị Luyên, mẹ của Loan kể thêm, 10 ngày con gái ở viện là 10 ngày bà chứng kiến Henry không ngủ. Mỗi lúc con gái vào phòng phẫu thuật, Henry ngồi chôn chân cạnh cửa. "Những ngày sau con gái tôi ra phòng chăm sóc đặc biệt, ngày nào cậu ấy cũng tới nhìn qua khe cửa để đợi tới giờ vào thăm, mặt lúc nào cũng ủ rũ, mắt đỏ hoe lên", bà nói và thực sự xúc động vì tình cảm Henry dành cho con.

Ngoại hình chênh lệch của hai người luôn khiến họ bị chú ý khi ra ngoài.

Khi Loan biết bệnh tình thực sự của mình, cô không thể chấp nhận nổi. Cô gào thét trong vô vọng, đuổi Henry đi và muốn từ bỏ cuộc sống này.

Nhưng Henry luôn vỗ về, trấn an cô, cùng cô trải qua ba cuộc phẫu thuật trước Tết năm 2017. Qua Tết, những tưởng sức khỏe Loan đã ổn định, nhưng chỉ được vài tháng mắt trái cô bị teo nhãn áp và thụt sâu vào (mắt trái đã mù vĩnh viễn từ sau tai nạn). Loan một mực muốn thay mắt giả để tiết kiệm chi phí, nhưng Henry thì khăng khăng tìm mọi cách giữ lại mắt cho cô.

Henry kể, sau khi đã đưa bạn gái qua 3 bệnh viện ở Sài Gòn mà không có kết quả, anh tìm hiểu thì biết ở Singpore có thể phẫu thuật ngăn teo mắt. Khi chuẩn bị lên đường, anh nhận được tin bố mẹ ở Anh báo có một bác sĩ người Hà Lan, đang sinh sống tại Sài Gòn, có thể làm phẫu thuật này.

"Bác sĩ nói chi phí ca mổ là 4.000 USD và có thể 5-10 năm phải phẫu thuật lại một lần nhưng anh ấy vẫn chấp nhận. Anh đã vay mượn bạn bè, nhờ cả ba mẹ giúp đỡ, anh còn đi làm thêm để có tiền lo cho tôi", Mai Loan xúc động kể.

Bây giờ cứ hai tuần một lần Henry lại chở cô đi bệnh viện khám. Đến cả những y, bác sĩ cũng quen mặt anh và nói Loan thật hạnh phúc. Vài ngày nữa cô sẽ làm cuộc đại phẫu thuật giữ lại đôi mắt của mình.

Sau đợt mổ, Loan sẽ đi làm trở lại. Anh Henry dự tính mua nhà và tổ chức đám cưới với Loan vào năm tới, khi sức khỏe của cô đã ổn định.

Phan Dương