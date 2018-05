Tuy nhiên, ngay khi vừa nuốt ngụm đầu tiên, Thiệu sợ hãi, cố móc họng cho nôn rồi hô hoán gọi người nhà tới. Ngay lập tức anh được gia đình đưa tới bệnh viện huyện. Tại đây, anh được rửa ruột rồi chuyển thẳng tới Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trung tâm chống độc cho biết, bệnh nhân được đưa đến trong tình trạng miệng đã bị loét do thuốc độc tính cao, có tính chất ăn mòn. Kết quả xét nghiệm cho thấy, lượng độc chất trong cơ thể bệnh nhân khá cao. Hiện nam thanh niên này đang được lọc máu, hy vọng có cơ may thoát khỏi tử thần.

Nam thanh niên 20 tuổi tự tử bằng thuốc trừ cỏ đang được lọc máu tại trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Minh Thùy.

Tiến sĩ Phạm Duệ, giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, 90% bệnh nhân uống thuốc trừ cỏ là tử vong do hóa chất này (tên gọi paraquat) có độc tính rất cao, chỉ cần lỡ uống 10ml là chết. Với thuốc trừ cỏ, ngay khi uống xong, chất độc sẽ đi vào các tổ chức cơ quan, phá hủy gan phổi. Một số nước phát triển đã cấm sử dụng chất này, vài nước khác cho dùng thì quản lý rất chặt, trong khi ở Việt Nam, người dân có thể dễ dàng mua tại bất cứ đâu.

Các chai thuốc trừ cỏ, trừ sâu mà bệnh nhân từng uống vẫn được lưu giữ, nghiên cứu tại phòng thí nghiệm của Trung tâm chống độc. Ảnh: Minh Thùy.

Theo bác sĩ, mỗi năm Trung tâm chống độc tiếp nhận 50-60 bệnh nhân uống thuốc trừ cỏ tự tử, vì vô vàn lý do khác nhau: do bị bố mẹ mắng, cãi nhau với chồng, thất tình... Việc điều trị cho các trường hợp này thường rất khó khăn, tốn kém, và không mấy khả quan, do chưa có thuốc giải độc đặc hiệu.

Minh Thùy

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi