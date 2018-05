Lưu ý phong thủy khi trồng hoa trong nhà / Chọn hoa Tết mang lại may mắn

Những ngày cuối năm, không khí Noel tràn ngập khắp nơi cũng là lúc những người trồng hoa mai bắt đầu các công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho mùa vụ lớn nhất trong năm - hoa Tết. Theo kỹ sư cảnh quan Trần Triệu Vỹ, để có một cây mai vàng đẹp, nở đúng thời điểm đòi hỏi người trồng mai phải tính toán thời gian, theo dõi thời tiết, chăm chút tỉ mẩn suốt cả năm chứ không chỉ trong mấy ngày cận Tết này.

Kỹ sư Trần Triệu Vỹ cho biết, lặt lá là công đoạn rất quan trọng để hoa mai bung nở đẹp đúng dịp Tết.

Mai là loài cây rất dễ trồng, nhưng để có những cây hoa đẹp, nở đúng hẹn là thành quả của cả một quá trình chăm sóc rất cẩn thận bao gồm nhiều công đoạn, từ bón phân, lên luống, tỉa cành, lặt lá... "Từ giữa tháng 10 đến cuối tháng 11 Âm lịch, để chuẩn bị cho giai đoạn phân hóa mầm hoa, cần giảm lượng phân bón cây, nhất là các loại phân có hàm lượng đạm cao. Bên cạnh đó nên giảm nước tưới để hạn chế sự tăng trưởng của cây, chuẩn bị cho công đoạn lặt lá", kỹ sư Triệu Vỹ lưu ý.

Đặc biệt trong thời điểm từ đầu tháng Chạp, muốn mai vàng ra hoa đẹp, cần thực hiện đồng bộ 3 bước: Bón phân - Tưới nước - Lặt lá. Trong đó lặt (lẩy) lá là công đoạn có ảnh hưởng rất lớn đến việc mai có nở hoa đúng dịp hay không. Căn cứ vào kích thước của nụ hoa và sự chuyển biến của thời tiết từng vùng miền để dự đoán khả năng hoa bung vỏ lụa mà tiến hành lặt lá trong khoảng thời gian từ ngày 8 tới 23 tháng Chạp.

1. Dự đoán nụ hoa cái (hoa to nhất trong một chùm) bung vỏ lụa trước Tết ông Táo

Từ mồng 7 đến 10/12 Âm lịch, thấy cây mai sung sức, lá úa sắp rụng, cây đã có nụ lớn (khoảng 3 - 4 ngày nữa sẽ bung vỏ lụa), thời tiết dự báo nắng ấm thì khả năng hoa sẽ nở sớm. Do vậy, đối với mai vàng 5 cánh cần tiến hành lặt lá vào khoảng ngày 18-20 cùng tháng và ngưng tưới nước một ngày.

Tiếp theo, nên tưới thêm phân NPK loại 5-0-2 hoặc Ure loãng theo công thức: Một muỗng cà phê phân (10 g) cho 8 lít nước, cứ 5 ngày tưới một lần. Sau đó tưới nước bình thường.

Để hoa không nở sớm, có thể dùng vải đen trùm cây mai lại. Trong suốt thời gian này cho đến 23/12 âm lịch, nếu thấy cây có lá non nhiều quá nên lấy kéo tỉa bỏ bớt.

Đối với mai nhiều cánh, cần lặt lá sớm hơn so với mai 5 cánh 4- 6 ngày để đảm bảo hoa nở đúng hẹn.

2. Dự đoán nụ hoa cái bung vỏ lụa sau Tết ông Táo

Trong khoảng thời gian từ mồng 7 đến 10/12 âm lịch, nếu thấy cây mai không sung sức, mới xuất hiện nụ nhỏ, dự báo thời tiết lạnh kéo dài thì phải lặt lá vào khoảng ngày 13 đến 16 tháng Chạp. Đối với mai nhiều cánh, cần lặt lá sớm hơn so với mai 5 cánh từ 4 đến 6 ngày.

Lưu ý: Trước khi lặt lá, cần ngừng tưới nước từ một đến 3 ngày để lá bắt đầu đanh lại, gân lá nổi lên thì lặt, sau đó tưới nước lại thật đẫm và phun phân bón lá cho cây. Nên tưới thúc thêm phân NPK loại 10-55-10 cũng với công thức: Một muỗng cà phê phân (10 g) cho 8 lít nước, cứ 5 ngày tưới một lần. Sau đó tưới nước bình thường.

Đến 23/12 âm lịch, thấy nụ nở bung vỏ lụa thì hoa sẽ nở đúng dịp Tết. Lúc này, nên đổi sang bón loại phân NPK 6-30-30 để giữ cho bông hoa to, đẹp và lâu tàn. Có một lưu ý nhỏ khi tưới nước là tưới khi thời tiết nóng thì hoa sẽ nở nhanh. Do đó khi thấy hoa nở chậm, không nên tưới nước vào sáng sớm và chiều mát, mà phải tưới nước vào giữa trưa, hoặc tưới nước ấm trong khoảng 30 - 40 độ C.

"Bắt đầu từ ngày 10 tháng Chạp, nên quan sát kỹ kích thước nụ hoa và căn cứ thêm yếu tố thời tiết để tính toán ngày nào tiến hành lặt lá, bón phân, tưới nước cho phù hợp. Cần phải căn sao cho đúng "Tết ông Táo" (ngày 23 tháng Chạp), nụ mai bung vỏ lụa là chắc chắn hoa sẽ nở đẹp đúng dịp Tết", kỹ sư Triệu Vỹ lưu ý.

Thi Ngoan

Ảnh: Canhquanvietnam.blogspot, qtv