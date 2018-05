'Cấm trường mầm non dạy chữ' gây tranh cãi

Bé Bim học lớp lá ở một trường mầm non tư thục tại quận 7, TP HCM, mỗi tuần vẫn có 2 buổi tập tô, mỗi lần 45 phút. Chị Nga, mẹ bé không tin tưởng vào hiệu quả tô chữ của con. Những dòng chữ gọn gàng, thẳng tăm tắp trên tập của bé chủ yếu nhờ cô cầm tay viết. Thỉnh thoảng bé được bố mẹ đón sớm, phải mang tập về nhà tô nốt. Khi cầm tay bé tập tô, bé rất hào hứng nhưng chị Nga thấy toàn là tay mẹ viết. Cho bé tự tô, kết quả chỉ là những nét nguệch ngoạc, không ra chữ nào. Bé cầm bút vẫn lóng nga lóng ngóng, có khi còn dựng ngược cả bút lên dù bé đã biết tô màu tranh khá đẹp, có thể tự cầm thìa xúc cơm không rơi vãi, thậm chí nhiều lần đã được mẹ cho cầm kéo cắt giấy.

Chị Nga cho rằng, chủ trương không cho bé luyện viết chữ trước ở trường mầm non là đúng. Như bé Bim hiện nay không hề thu được gì từ việc tập tô chữ dù đã tô từ giữa năm lớp chồi. Tuy nhiên, chị Nga cho rằng vẫn nên dạy mặt chữ và số cho các con, vì tầm tuổi này bé Bim rất ham tìm hiểu. Con gái chị đi đường nhìn những biển bán hàng luôn hỏi mẹ chữ kia là chữ gì và đọc các chữ số, bé cũng rất thích chơi các trò ghép chữ, xếp hình. Bé đã biết đủ 10 mặt chữ số và đếm được từ 1 đến 100. Bé cũng nhớ được những chữ cái tạo thành tên của bé và của mẹ, luôn chú ý tìm những chữ này mỗi khi nhìn thấy một dòng chữ nào.

Bé mầm non thường ngồi sai tư thế khi tập tô chữ - Ảnh: saidaonline

Có con trai sinh năm 2008, chị Hương Dung (Bình Thạnh, TP HCM) cũng cho rằng không dạy bé tập tô ở bậc mầm non là phù hợp. Hiện tại, dường như việc tô chữ vẫn quá khả năng của bé. Mỗi lần tô chữ, thậm chí chỉ vẽ những gì nhỏ bằng ngón tay trở xuống, bé Ken đều gồng hết người lên, mắm môi mắm lợi và cúi gằm người xuống. "Mình chỉ sợ bé tập tô chữ sớm ngồi sẽ bị gù lưng nên thường không cho con ngồi tô, chỉ dạy con nhận các mặt chữ", chị Dung cho biết

Chị Huyền (Long Biên, Hà Nội) cũng chủ trương không cho cậu con trai sang năm sẽ vào tiểu học học trước chương trình lớp 1. Nhớ lại thời đi học của mình, chị cho rằng kết quả học tập hồi lớp 1 không hoàn toàn dự đoán được kết quả học tập sau này của người đó. Theo chị, nên chăng nhà trường tăng cường dạy các môn kỹ năng sống cho trẻ hơn là học viết chữ sớm quá. Kỳ nghỉ hè vừa qua, chị cũng đăng ký cho con theo học một khóa học kỹ năng sống cho trẻ mầm non.

Một số phụ huynh vừa cùng con đi qua thời lớp 1 thì cho rằng việc tập viết chữ từ ngày mầm non không có nhiều tác dụng. Trước khi con vào tiểu học, chị Linh (Thanh Xuân, Hà Nội) cho bé Bống theo một lớp luyện chữ đẹp ở một lò luyện có tiếng tại Chùa Bộc hơn 2 tháng. Đến hết học kỳ 1 lớp 1, bé viết vẫn còn nguệch ngoạc dù nhận thức toán và ngôn ngữ tốt (hai môn này bé không được học trước).

Là một cô giáo cấp 3, chị Mai (quận 4, TP HCM) cũng không cho con học trước. Thời bé học mẫu giáo, chị mua nhiều bộ xếp chữ, xếp số cho bé tự chơi, thỉnh thoảng bé cũng đòi tô chữ nhưng chị không khuyến khích. Đến khi chính thức vào lớp một, bé đã có thể tự đánh vần đọc hết một cuốn truyện tranh chữ to nhưng gần như chưa biết viết. Mỗi tối, hai mẹ con chị đều dành thời gian để tập tô chữ cùng nhau. Chị kể, những gì bé tập tô lúc trước không có nhiều giá trị, đến khi vào lớp 1 lại phải học lại từ đầu, cả mẹ và con đều phải cố gắng. Cô giáo ở lớp cũng cầm tay nhưng không được tận tình lắm vì lớp học quá đông, hơn 50 cháu.

Cô giáo Mai Phương (quận 3, TP HCM), một người có hơn 10 năm đứng lớp 1 cũng thừa nhận, lớp học quá đông, gần 60 bé nên cô không thể chỉ dẫn tỉ mỉ từng bé được. Đa số học sinh trong lớp biết chữ rồi nhưng cô vẫn phải dạy lại từ đầu với các kỹ năng cơ bản từ tư thế ngồi, cách cầm bút, nối nét, đánh vần, phát âm, ghép từ… Thậm chí cô vẫn chỉ bảo học sinh từ cách đặt quyển vở, cách mở trang sách giáo khoa. Cô Phương cho biết, các bài tập tham khảo của học sinh lóp 1 tương đối khó nhưng thực tế bài thi lên lớp của các bé đơn giản, phụ huynh không nên lo lắng quá nhiều.

Còn cô Thu Thủy (Đống Đa, Hà Nội) thì nhận xét, việc đi học trước hay không học trước chương trình lớp 1 hoàn toàn không quyết định đến kết quả học tập của các bé. Kết quả này tùy thuộc vào tư duy và khả năng nhận thức của mỗi trẻ. Nếu trẻ thông minh thì không cần học trước vẫn có thể đạt được kết quả cao trong học tập, còn trẻ tư duy kém thì dù có đi học trước chương trình vẫn có thể bị điểm kém.

Trong một buổi nói chuyện với các bậc phụ huynh của trung tâm đào tạo TGM (TP HCM), Tiến sĩ chuyên ngành tâm lý và giáo dục mầm non Phan Thị Thu Hiền (giảng viên trường đại học sư phạm TP HCM) chia sẻ, trước đây chị không cho con học gì trước khi vào lớp 1. Hết học kỳ 1 của lớp 1, khoảng cách giữa bé chưa học và đã học bị xóa nhòa, bởi nếu học trước rồi, bé sẽ dễ chán, trẻ em thường thích thú với những cái mới. Chị cũng không đòi hỏi con mình phải vở sạch chữ đẹp. Theo chị, đẹp nên được xác định ở khả năng suy nghĩ và tư duy chứ không cần phải đẹp chữ trong một vài năm. Vì thế việc ép bé tập viết trước khi vào lớp 1 là hoàn toàn không cần thiết.

Còn thạc sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy đang chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài giáo dục trẻ từ 0-6 tuổi, khi trò chuyện với phụ huynh tại trường mầm non Hoa Quỳnh (quận 1, TP HCM) cũng cho rằng không nên ép trẻ mầm non vào một lớp học tập trung để học viết và chữ. Ở tuổi mầm non, các bé rất hiếu động, khó mà có thể ngồi lâu hay tập trung học được. Tuy nhiên, thạc sĩ cũng khuyến khích việc bé được học ngôn ngữ và Toán thông qua các trò chơi, bởi đây chính là giai đoạn trẻ em có thể chơi mà học.

Đang sống tại Đức, anh Xuân Việt cho biết, trẻ em mẫu giáo ở đây chỉ học nhận mặt chữ chứ không học viết. Bố mẹ cũng không dạy trước, nhưng nếu trẻ hỏi thì trả lời. Trẻ thường chơi trò chơi xếp chữ, ví dụ thứ tự các chữ, nhưng không ghép vần hoặc đọc. Trẻ mầm non cũng biết nhận mặt số nhưng không viết hoặc cộng trừ gì cả. Thầy giáo của con anh cho rằng tốt nhất trước khi vào lớp 1, trẻ không nên biết viết (nếu vẽ chữ thì không vấn đề gì).

Với quy định cấm dạy trẻ mầm non trước chương trình lớp 1 cũng như cấm tập tô và viết chữ, nhiều phụ huynh cho rằng, nên chăng cũng thay đổi cả phương pháp giáo dục của lớp 1. Có con vừa học xong lớp 1, anh Đạt (Thanh Xuân, Hà Nội) cho rằng chương trình lớp 1 hiện nay quá nặng, ví dụ như đã học các phép cộng khó nhớ hay bài toán chia phần mà thời anh phải đến lớp 2 mới được học. Vì chương trình quá nặng, nếu bố mẹ không cho con học trước sẽ không an tâm. Chưa kể, một số trường tổ chức thi đầu vào lớp 1 buộc bố mẹ phải cho con tập tô và học trước chương trình.

Kim Kim