Chị Quỳnh, phóng viên một tờ tạp chí ngành tại Hà Nội cho biết, bình thường, quãng đường gần 4km từ nhà tới trường của con không xa lắm, nhưng khi trời lạnh xuống đến 10-12 độ như mấy hôm nay thì quả là nan giải. Con gái chị mới đi học được 4 tháng, cũng ốm lên ốm xuống vài bận nên đợt này, chị cho con nghỉ học vì sợ đi lại nhiều ngoài trời gió buốt cháu dễ đổ bệnh.

"Cũng may là công việc của mình có thể tranh thủ làm ở nhà được, nhưng nghỉ 2-3 hôm thôi còn được, chứ cứ rét đậm cả tuần thì mình không biết làm thế nào. Lúc ấy chắc phải gọi taxi đưa con đi học", chị nói.

Không thể xin nghỉ nhưng từ đầu tuần đến nay, hôm nào chị Nhi (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng đi làm muộn vì cuộc vật lộn đưa con đến trường.

"Gọi mấy lần con không chịu dậy, cứ rúc trong chăn xin cho ngủ thêm, nghĩ cũng tội. Bị mẹ lôi dậy cho ăn sáng, nó biểu tình khóc lóc, rồi không chịu mở miệng. Sau đó là màn bao bịt thật kỹ cho con từ đầu đến chân rồi mới lên đường được. Đợt trước thì 7 rưỡi là hai mẹ con đã có mặt ở lớp, đợt này toàn 8 giờ, mà thấy lớp vẫn vắng hoe", chị Nhi kể.

Chị cho biết, nếu có ông bà hay người giúp việc, trời lạnh thế này chị sẽ cho con ở nhà ngay, nhưng chỉ có hai vợ chồng nên dù xót con, vẫn phải đưa bé đến lớp để đi làm.

Trời mưa, rét, khi đưa con đến trường, dù bao bọc cho con thật kín, các bà mẹ vẫn không khỏi lo lắng. Ảnh: Lê Hiếu.

Còn chị Bích (Đống Đa, Hà Nội) phải chọn phương án "sơ tán" con đến ở nhờ nhà bà nội để bé đi học cho gần.

Nhà chị cách trường con hơn 6 km. Dù hơi xa nhà nhưng chị chọn trường này vì được nhiều người mách ở đây cơ sở vật chất tốt mà các cô cũng rất nhiệt tình. Nhưng mấy hôm lạnh quá, cả nhà chị đành "di cư" đến ở nhà nội, vì cách trường chỉ hơn 1km.

"Ở nhà đi vừa xa, lạnh, lại vừa lấn bấn địu con, mất thời gian lắm, đi taxi thì tắc đường, thôi ở tạm nhà bà vài ngày vậy", chị Bích nói.

Theo ghi nhận của phóng viên VnExpress.net, từ đầu tuần đến nay, nhiều trường mầm non công lập vắng vẻ hơn thường lệ. Đa số các trường này không có điều hòa nhiệt độ ấm, do vậy cha mẹ ngại đưa con đến lớp.

Cô giáo Thúy, phụ trách lớp mẫu giáo nhỡ, Trường mầm non Thanh Xuân Nam (Thanh Xuân, Hà Nội), cho biết, 2-3 hôm nay, sĩ số lớp cô giảm gần một nửa, do các bạn nghỉ học vì trời rét hay mắc thủy đậu, ho, sốt.

"Sáng nay, chỉ có 30 cháu tới lớp, trong khi sĩ số bình thường là 59. Trời lạnh, buốt cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của trẻ tại trường. Các em không được tham gia hoạt động ngoài trời nữa, mà chỉ sinh hoạt trong lớp đóng kín cửa để", cô Thúy nói.

Tại Trường mầm non Cầu Diễn, mấy ngày nay số học sinh đến trường cũng thưa hơn. Cô Xuân, giáo viên phụ trách lớp mẫu giáo bé, trường mần non Cầu Diễn cho biết, lớp cô có 60 cháu nhưng tới một nửa số cháu nghỉ học, đa số là các bạn nhà ở xa trường, hoặc có ông bà trông. Những bé đi học thời gian đến lớp cũng muộn hơn, thường 8-8giờ 30, trong khi trước đây đa số trẻ đến từ 7 giờ -7 rưỡi. Trời mưa, rét, các cô giáo ở xa trường cũng vất vả hơn vì phải có mặt tại lớp trước 7 giờ.

Ở các trường tư thục, số trẻ nghỉ học có vẻ ít hơn. Cô giáo Vũ Hồng Chinh, hiệu trưởng trường mầm non DreamKite, (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, dù nhiệt độ xuống thấp nhưng mấy hôm vừa rồi, sĩ số của trường vẫn ổn định. "Có thể vì đa số học sinh tại trường là con của các gia đình làm công ăn lương, hay buôn bán nên cuối năm rất bận rộn, và dù trời lạnh, họ cũng không thể nghỉ để ở nhà chăm con. Hơn nữa, cũng nhiều nhà có ô tô đưa đón nên trẻ không sợ lạnh trên đường đi, không gian lớp lại rất ấm nên các phụ huynh cũng yên tâm", bà Chinh lý giải.

Còn chị Phương, gửi con ở một trường mầm non tư thục tại khu đô thị Mỹ Đình 1, Hà Nội thì cho biết chị đưa con đến lớp còn yên tâm hơn ở nhà, bởi ở lớp bật điều hòa nóng, bé được vận động thoải mái, không lo bị rét. Chứ ở nhà vừa không có người trông, điều hòa lại phòng có phòng không nên nhiệt độ vẫn rất thấp.

Chiều qua, trước tình hình mưa rét kéo dài, Sở GD&ĐT Hà Nội đã thống nhất với Đài Truyền hình Hà Nội thông báo nhiệt độ ngoài trời trong những ngày rét đậm để đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh. Theo đó, nếu nhiệt độ trong ngày từ 10 độ C trở xuống, Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã và các trường được phép cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học. Còn học sinh THCS không phải tới trường khi nhiệt độ trong ngày từ 7 độ C trở xuống.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, ngày 6-8/1, nhiệt độ trung bình Hà Nội có thể ở mức 8-14 độ C.

