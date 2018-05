Việc thiếu ngủ trầm trọng dẫn đến tâm trạng thất thường, mệt mỏi, tranh cãi và thậm chí tan vỡ gia đình. Hầu hết người lớn cần ngủ ít nhất 5 tiếng liên tục mỗi đêm để tỉnh táo vào ban ngày, thậm chí có người cần tới 8 tiếng. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới đây, khoảng 64% các bậc cha mẹ có con nhỏ dưới 2 tuổi chỉ được ngủ 3 hoặc 3 tiếng rưỡi liên tục, tương đương với 75% nhu cầu ngủ ngon tối thiểu. Một số vị phụ huynh còn kém may mắn hơn: 12% số người được khảo sát cho biết họ chỉ được ngủ tròn giấc chưa đầy 2 tiếng rưỡi mỗi đêm. Tính chung trong hai năm, phần lớn các ông bố bà mẹ mới lên chức đều mất ngủ khoảng 6 tháng. Cuộc khảo sát được thực hiện đầu tháng này trên 1.000 bậc cha mẹ, do hãng sản xuất giường ngủ Silentnight beds (Anh) thực hiện, trang Telegraph cho biết. T. An