Các bác sĩ ban đầu tin rằng cậu bé bị cắm đến 50 cây kim, mỗi cây dài đến 5 cm vào người. Hãng tin AP cho biết đầu tuần trước, bé được đưa dến Bệnh viện do Oeste ở bang Barreiras để chăm sóc, một ngày sau khi bé kêu đau. Nhưng ngay sau đó, khi phát hiện ra số lượng kim lớn như vậy, bé được chuyển tới Bệnh viện Ana Neri ở thành phố Salvador để phẫu thuật lấy kim ra. Cậu bé ở trong điều kiện chăm sóc đặc biệt, nhưng vẫn ổn định sức khỏe suốt thời gian bay 240 dặm tới bệnh viện mới. Theo các bác sĩ ở Bệnh viện do Oeste, có một số cây kim nằm quá gần gan của bé, khiến việc lấy ra là rất nguy hiểm. Ảnh chụp X quang cũng cho thấy nhiều cây kim khác cắm gần những nội tạng quan trọng. Trong khi đó, cảnh sát cho biết ông bố dượng 33 tuổi đã thú nhận việc cắm kim vào cậu bé, với sự đồng lõa của một người quen nữ. Các quan chức đang tiếp tục điều tra xem vụ việc này có liên quan tới một nghi thức ma thuật nào đó không. T. An