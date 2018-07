Tháng trước, anh Zhang tỉ mẩn xếp 8 cây nến thành hình trái tim trong màn cầu hôn lãng mạn của mình ở một khách sạn tại Hồ Châu (Chiết Giang). Anh hy vọng sẽ khiến bạn gái vỡ òa trong hạnh phúc, theo tờ Shanghai.

Chỉ nghĩ đến lãng mạn mà chàng thanh niên Trung Quốc quên mất yếu tố an toàn. Ảnh: Shanghai.

An bài mọi thứ hoàn hảo, anh Zhang rời phòng khách sạn đi đón bạn gái. Nến vẫn cháy. Đến khi anh trở lại, căn phòng đã biến thành biển lửa. Lực lượng cứu hộ đã có mặt để dập tắt đám cháy. Sau hơn một giờ, đám cháy mới tắt, may mắn không có thiệt hại về người. Nguyên nhân được xác định là do một ngọn nến đổ xuống thảm, cháy lan ra các đồ vật trong phòng. Cả căn phòng bị thiêu rụi và lan ra 8 căn xung quanh.

Vụ hỏa hoạn đã khiến kế hoạch tổ chức đám cưới cũng như tuần trăng mật của anh Zhang tan tành mây khói, bởi anh phải đền bù 250.000 tệ (hơn 870 triệu đồng). Sau vụ việc, không rõ bạn gái của anh có chấp nhận lời cầu hôn hay không.

Bảo Nhiên