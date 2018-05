Sau khi sơ cứu ở bệnh viện địa phương, cậu bé 10 tuổi ở Tiên Lữ, Hưng Yên này được đưa tới Viện Bỏng Trung ương trong tình trạng hôn mê, vết bỏng rất sâu, thận đã bắt đầu có hiện tượng suy, nước tiểu đen kịt.

Bác sĩ Nguyễn Hải An, trưởng khoa bỏng trẻ em, Viện Bỏng trung ương cho biết, vì bị hoại tử rất sâu, các bác sĩ buộc phải cắt cụt một bàn tay của em, tay bên kia có nguy cơ sẽ phải cắt bỏ ngón cái. Ngoài ra, dòng điện còn phóng đúng vào bộ phận sinh dục khiến vùng này của em bị bỏng rất sâu, có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh sản sau này.

Theo bác sĩ, tình trạng của em rất nặng, có thể phải trải qua 5-6 ca phẫu thuật nữa.

Ông An cho hay, trước đây, bệnh viện từng tiếp nhận một số trẻ bị điện giật khi đứng ở lan can gia đình (nhiều nhà xây lấn ra khu vực hành lang điện cao thế). Ngay mới đây, một cậu bé 14 tuổi ở Tuyên Quang cũng bị bỏng nặng khi trèo lên cột điện cao thế bắt chim, nhưng em này may mắn hơn, vẫn giữ nguyên được chi thể. Cùng thời điểm này, viện cũng đang điều trị cho một người đàn ông ở Hà Nội, có nguy cơ tử vong vì bỏng điện nặng khi câu cá ở Hồ Tây, khu vực gần dòng điện cao thế.

Bác sĩ Hải An cho biết, khác với dòng điện hạ thế, với dòng cao thế, chỉ cần cách 0,5 m thì đã bị phóng điện. Bỏng điện cao thế rất nguy hiểm, có thể khiến nạn nhân chết ngay lập tức do tim ngừng đập, và nếu cứu được, người bệnh thường cũng chịu những di chứng nặng nề như bị cắt cụt chi, suy nội tạng...

Theo bác sĩ, khi gặp trường hợp thấy bị điện cao thế giật, cần ngay lập tức đưa họ ra khỏi khu vực đó, rồi hô hấp nhân tạo và chuyển nạn nhân đến bệnh viện chuyên khoa gần nhất.

Vương Linh