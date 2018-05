cậu bé chỉ thích ăn gạo sống

Bé Huỳnh Tấn Bảo là con trai út của vợ chồng anh Huỳnh Thanh Tân (36 tuổi) và chị Nguyễn Phượng Huỳnh (31 tuổi) ở ấp Tịnh Mỹ, xã Tịnh Thới (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp). Theo gia đình, Bảo bắt đầu ăn gạo sống thay cơm khi được khoảng 1 tuổi. “Lúc đầu, Bảo đến mở nắp lu gạo, tôi tưởng bé lấy gạo ra nghịch, nên la. Nhưng bé lấy gạo bỏ vào miệng nhai thiệt...”, chị Huỳnh nhớ lại.

Ngoài gạo sống, Tấn Bảo không ăn thịt cá và các loại thực phẩm đã được nấu chín. Bé không ăn ngày 3 bữa chính như mọi người mà ăn nhiều lần trong ngày khi thấy đói. Mỗi lần ăn vài nhúm gạo, trong đó có bữa ăn trước lúc đi ngủ và khi ngủ dậy. Ngoài gạo, Bảo chỉ thích ăn các loại bánh snack, uống sữa và nước mía. Bé rất ít ăn trái cây.

“Gạo của Tấn Bảo ăn phải để riêng. Nếu để chung với gạo của gia đình là bé chê hôi không ăn. Tôi không biết bé ăn mỗi ngày bao nhiêu gạo nhưng cứ vài ngày phải mua một kg gạo để riêng cho bé ăn. Riêng sữa tươi thì một tuần phải mua một thùng 48 gói”, chị Huỳnh cho biết.

Gạo sống là thực phẩm ưa thích của Tấn Bảo. Ảnh: Báo Đồng Tháp.

Chị kể, vợ chồng đã có 2 con (một gái, một trai), vì vậy chị đặt vòng tránh thai nhưng không ngờ lại có thai và sinh thêm bé Tấn Bảo. Lúc 6 tháng tuổi, Tấn Bảo đã phải nằm viện. Lúc đó, chị Huỳnh quấy bột cho Bảo ăn dặm nhưng ăn vào được một lát bé bị ói ra hết. Bị liên tục 2 ngày, gia đình đưa Bảo vào bệnh viện, được bác sĩ chẩn đoán là nhiễm trùng đường ruột phải nằm viện hơn một tháng. Về nhà, người mẹ không dám cho con ăn nữa mà chỉ cho uống sữa.

Đến lúc Bảo được 14 tháng tuổi, gia đình cho ăn cơm, cá đã nấu chín, Tấn Bảo lại tiếp tục bị ói, nóng sốt phải đi nằm viện hơn một tuần. Tuy nhiên, từ khi bé ăn gạo cho đến nay rất ít bệnh vặt và đi tiêu vẫn tốt. Tấn Bảo đã học xong lớp lá tại Trường Mầm non Tịnh Thới và chuẩn bị vào học lớp 1. Khi học tại trường Mầm non, phần dinh dưỡng “đặc biệt” của Bảo là nhúm gạo sống xin từ nhà ngoại (nhà ngoại Tấn Bảo gần trường mầm non). Vì không ăn như các bé khác nên nhà trường không thu tiền phần dinh dưỡng của bé.

Từ việc Tấn Bảo chỉ thích ăn gạo sống, nhiều người xung quanh xì xầm to nhỏ “có con ăn gạo sống sẽ nghèo mạt kiếp” khiến vợ chồng chị Huỳnh không khỏi ưu tư. Nhưng cũng có nhiều người bảo, bé Tấn Bảo ăn gạo sống, không ăn được thịt cá là “điềm lành” báo hiệu sự sung túc, giàu có cho gia đình sau này.

Theo bác sĩ Ngô Thị Kiều Nga, Trưởng Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, trên thế giới có người thèm ăn những thứ phi thực phẩm, có rất ít hoặc hoàn toàn không có giá trị dinh dưỡng, như đất sét, đinh, cát, phấn, phân gà... "Các bác sĩ chuyên khoa vẫn chưa tìm được nguyên nhân và lời giải thuyết phục cho chứng bệnh lỳ lạ này", bà Nga nói.

Bà Nga cho biết, gạo sống là thứ có nhiều tinh bột sống, cơ thể không có men (enzym) để tiêu hóa loại này. Vì vậy, ăn gạo sống như bé Bảo có thể bị rối loạn tiêu hóa, khó tiêu, không hấp thụ được chất dinh dưỡng. Nhưng bù lại cháu Bảo uống được sữa rất nhiều, đây là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho cháu.

Theo báo Đồng Tháp