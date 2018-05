Vợ chồng mới cưới phát hiện chụp ảnh chung từ 20 năm trước

Jason và Jessica

Đôi vợ chồng cùng 35 tuổi, đang sống tại Jacksonville, thành phố lớn nhất bang Florida cùng với ba đứa con. Jason quê gốc ở Miami còn gia đình Jessica đến từ Lakeland. Họ chính thức hẹn hò nhau từ khi học chung trường đại học tổng hợp Florida tại Tallahassee, thủ phủ của bang Florida.

Khi Jason lên bốn, cha mẹ cậu chia tay. Trong thời gian sắp xếp lại cuộc sống hậu ly hôn, họ gửi cậu đến sống với người dì tại Lakeland, quê nhà của Jessica trong một vài tháng. Cả Jason và Jessica không có bất kỳ ký ức gì về nhau trong những năm đầu đời.

17 năm nhanh chóng trôi qua, cả hai cùng vào đại học. Họ thường xuyên gặp nhau tại một câu lạc bộ ở Tallahassee vào cuối tuần. "Cô ấy đi cùng với bạn bè và khiêu vũ. Có rất nhiều người bao quanh cô ấy nên tôi không có cơ hội làm quen", Jason nhớ lại. Cuối cùng, anh phát hiện họ có một người bạn chung, anh đã nhờ người đó làm cầu nối cho mình với Jessica.

Họ bắt đầu hẹn hò. Tại buổi tiệc mừng tốt nghiệp của Jason, Jessica kể đã học ở trường mầm non tại Lakeland do dì của Jason làm hiệu trưởng, còn Jason cũng ở đó trong thời gian sống với dì. Tuy nhiên, cả hai không thể nhớ liệu họ có nói chuyện hay chơi với nhau từ hồi đó hay không. Sau đó, cả hai chuyển đến New York sinh sống và làm việc. Jason quyết định ngược dòng lịch sử tìm hiểu câu chuyện nếu thực sự họ đã gặp nhau từ nhiều năm trước. Anh mơ hồ nhớ mình có một bức ảnh chụp trong thời gian đó nên lục tìm hình ảnh cũ và chỉ có một bức ảnh duy nhất tại Lakeland chụp trong lễ hội Halloween. Anh phát hiện trong ảnh có một cô gái tóc vàng nhỏ nhắn, thoạt nhìn khá giống với một nửa của mình.

Bức ảnh chụp tại lễ Halloween ở trường mầm non. Jason mặc áo siêu nhân ở hàng trên, bìa phải, còn Jessica mặc như một nữ thần, váy hồng và áo khoác đỏ ở hàng phia sau (bìa trái).

"Khi đó tôi đang ở văn phòng. Jason gọi điện cho tôi và nói: “Anh đã tìm thấy một bức ảnh. Thời mẫu giáo, em mặc trang phục gì đi dự Halloween?”, Jessica chia sẻ với tờ Today. "Tôi nhớ lại, hồi đó tôi mặc như một nữ thần, hoàn toàn giống trang phục của cô gái trong bức ảnh. Tôi ngồi yên lặng, nhìn vào tường và ngẫm nghĩ, thật là kỳ diệu."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng vợ mình chính là cô gái đứng cách mình chỉ hai bước chân. Tôi nghĩ đó đúng là duyên số, là một sự ngẫu nhiên kỳ lạ", Jasson kể thêm. "Chúng tôi đã luôn luôn ở trong quỹ đạo của nhau, chỉ cần chờ các ngôi sao sắp xếp mình lại với nhau".

Gia đình hạnh phúc của cặp đôi

Kim Anh (Theo Today.com)