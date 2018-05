Đây là thông báo mới đây của Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Cụ thể, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang đã lấy 10 mẫu cốc thủy tinh, bình nhựa, ly nhựa tại 3 siêu thị trên địa bàn tỉnh. Qua thử nghiệm cho thấy hàm lượng chì có trong ly thủy tinh vượt mức cho phép hơn 2.000 lần, bình và ly nhựa vượt 1,2 đến 8,3 lần cho phép. Các loại ly, bình này có nguồn gốc nhập khẩu từ Trung Quốc.

Một số mẫu cốc có hàm lượng chì vượt quá mức cho phép. Ảnh:Tcvn.

Vì thế, Cục khuyến cáo các cửa hàng, siêu thị không buôn bán, người tiêu dùng không mua và sử dụng các loại cốc thủy tinh nêu trên. Đồng thời, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp cơ quan chức năng các tỉnh, thành tiếp tục kiểm tra và xử lý đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm theo quy định của pháp luật.

10 mẫu hàng hóa không đạt chỉ tiêu về hàm lượng chì bao gồm: Ly Fruitisimo Strawberry-Luminarc, Ly quai bông P62 hộp 6-Beautiful the World of Flower, Ly romantic blue rose - L 2098, Ly 4609 - 408 A (Flower Beautiful), Ly thủy tinh

C - ZB40, Bình nhựa 3867C - 400ml, Bình nhựa H 336-700 ml, Ly nhựa 073 LC, Ly nhựa 2318 Shunmei (nền trắng), Ly nhựa 2318 Shunmei (nền vàng).

Hải Phong