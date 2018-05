Thống kê của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận 1, TP HCM, từ đầu năm 2011 đến nay cả nước xảy ra 873 vụ cháy nổ, làm chết 23 người, bị thương 80 người, thiệt hại về tài sản trị giá hơn 306 tỷ đồng. Trong đó có 14 vụ hỏa hoạn lớn, thiệt hại tài sản khoảng 213 tỷ đồng, trong đó nhiều vụ xuất phát từ nguyên nhân chủ quan khi hàn cắt kim loại. Điển hình gần đây nhất là vụ cháy bar ở Zone 9 (Hà Nội) vào ngày 19/11 khiến 6 nạn nhân thiệt mạng và nhiều người bị thương. Hỏa hoạn xảy ra chiều 29/7/2011 tại một xưởng gia công giày ở huyện An Lão, Hải Phòng, khiến 13 người thiệt mạng, hơn 25 người bị thương. Nguyên nhân đều do sự sơ suất khi hàn cắt kim loại.