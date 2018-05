Danh sách các tập thể và cá nhân ủng hộ chị Dương Thị Bính 1. Công ty CPTM Hải Sinh - P2, Phú Nhuận - TP. Hồ Chí Minh - 1 triệu đồng. 2. Công ty TNHH Thiên Phú (Nghệ An) - 2 triệu đồng. 3. Phòng thiết kế nhiệt điện và điện hạt nhân – P26, Cty CP tư vấn xây dựng điện 1 – Thanh Xuân – Hà Nội - 500 ngàn đồng. 4. Bác Thảo, Văn phòng lãnh sự Mô Dam Bic tại Việt Nam - 5 triệu đồng 5. Chị Trịnh Thị Thủy – Hà Nội - gửi 2 thùng quà và 500 ngàn đồng. 6. Phạm Thị Kiều Oanh - 58/30/5 - Lương Thế Vinh - P.Tân Thới Hòa - Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh - 1,5 triệu đồng 7. Trần Mai Hương 198 Nguyễn Tuân – Thanh Xuân - Hà Nội – 1 triệu đồng 8. Nguyễn Thị Thanh Giang – 41 Hàng Trống – Hà Nội – 500 ngàn đồng 9. Nguyễn Kim Tây K 131 – Trần Phú – Huế - 1 triệu đồng 10. Lê Vân Linh - A18 - Chung cư 300 bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh - 500 ngàn đồng. 11. Đặng Văn Ái - Hương Trà - Huế - 500 ngàn đồng. 12. Nguyễn Thanh Sơn – P12, Q4, TP. Hồ Chí Minh – 500 ngàn đồng 13. Phan Thị Mỹ Dung – Trường chính trị Đà Nẵng – 500 ngàn đồng 14. Trần Thị Thúy An – Gò Vấp – TP. Hồ Chí Minh – 200 ngàn đồng. 15. Nguyễn Duy Linh– Phan Thiết – Bình Thuận – 100 ngàn đồng. 16. Trần Thị Đồ Quý – Hưng Bình Tân – TP. Hồ Chí Minh – 1,4 triệu đồng. 17. Đặng A Noi – Phú Vinh – Định Quán – Đồng Nai 18. Nguyễn Thế Mạnh – Xã Long Tân – Dầu Tiếng – Bình Dương 19. Phan Thị Hiền – Ngõ 105, Bạch Mai – Hà Nội – 200 ngàn đồng 20. Trương Thị Sen – Buôn Mê Thuật – Đắc Lắc – 500 ngàn đồng 21. Kiều Hồng Thắm – Phương Mai – Hà Nội – 500 ngàn đồng. 22. Vương Tú Trân – P2, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh – 1 triệu đồng. 23. Đặng Văn Ai – Hương Trà – Huế - 500 ngàn đồng. 24. Chu Thị Bích Tuyết - Phòng tài vụ Đài PTTH Đồng Nai - 1,2 triệu đồng. 25. Nguyễn Thị Hiền – GV Trường THPT Tháp Chàm – Ninh Thuận. 26. Phạm Thị Kim Liên - Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh - 200 ngàn đồng. 27. Nguyễn Thị Thúy Nga – P9, Quận Phú Nhuận – TP. Hồ Chí Minh – 500 ngàn đồng. 28. Mai Thị Thủy – Trần Phú – TP. Hồ Chí Minh – 500 ngàn đồng 29. Nguyễn Thị Hoài Tâm – P15, Q.10 – TP. Hồ Chí Minh – 500 ngàn đồng. 30. Tạ Phương Mai – 0912050292 – 1,5 triệu đồng 31. Lê Phước Quang – Chung cư HIM, Q7 – TP. Hồ Chí Minh – 100 ngàn đồng. 32. Trương Như Thành – 25 Phan Chu Trinh – Buôn Ma Thuật – Đắc Lắc – 1 triệu đồng. 33. Quách Minh Tuấn – 0989107143 – 500 ngàn đồng. 34. Phan Đình Phúc – 0913119598 – 200 ngàn đồng 35. Nghiêm Quốc Trung – Lê Văn Sỹ, P10, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh – 1 triệu đồng. 36. Nguyễn Thị Thu Loan – Tân Triều, Thanh Trì – Hà Nội – 300 ngàn đồng. 37. Phan Anh Hòa – P9, Q. Phú Nhuận – TP. Hồ Chí Minh – 1 triệu đồng. 38. Vũ Thị Lệ Thương – Đại học An Giang – 1 triệu đồng. 39. Nguyễn Lĩnh Nam – 13 Hàng Ngang – Hà Nội – 500 ngàn đồng. 40. Huyền Tôn Nữ Mỹ Thuận – Nguyễn Kiệm – P3, Gò Vấp – TP. Hồ Chí Minh – 200 ngàn. 41. Đặng Thị Toan – Mỹ - 50 USD 42. Hoàng Thị Hạnh – Hội Thủy Lợi Việt Nam, Chùa Bộc – Hà Nội. 43. Đặng Xuân Lệ - CH Liên bang Đức – 500 ngàn đồng. 44. An Thi Nhung - 100 CAD 45. Ly Chi Nguyen - 50 USD 46. Johnny Truong - 100 USD 47. Boi Tran Nguyen - 90 USD 48. Nguyễn Thị Tuyên - 830 ngàn đồng. 49. Le Doan Me Hang - 100 USD 50. Triet Ngo - 200 USD 51. Bùi Thị Kim Oanh - 100 CAD 52. Hien Nguyen - 100 USD 53. Tuan Van Nguyen - 100 USD 54. Oanh K Tran - 100 USD 55. Loan Nguyen – 100 USD. 56. Mai Trang – 50 USD 57. Tu Nguyen – 50 USD 58. Truong Thi Thanh Truc – 50 USD 59. Nacy Phuong Nguyen – 100 USD 60. Nguyen An Thony – 40 USD 61. Đoàn Xuân Lộc – 200 USD 62. Cam Tran – 100 USD 63. Thi Toan Dang – 50 USD 64. Đặng Thị Ngọc Hiền – 1/29, Hoàng Diệu- P13, Q4 – TP. Hồ Chí Minh. 65. Chu Thị Thắm – Bưu điện thành phố Vũng Tàu. 66. Phạm Ngọc Khuê – Tòa giám mục Phát Diệm – Kim Sơn – Ninh Bình 67. Thiện Anh Thiện Em – P.25 – Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh. 68. Vũ Anh Ngọc – TP. Vũng Tàu 69. Lê Thị Cẩm Tú – Phú Nhuận – TP. Hồ Chí Minh 70. Nguyễn Xuân Thuần – Ban kế hoạch PT TCT hàng không Việt Nam 71. Vương Tú Trân – P2, Q6 – TP. Hồ Chí Minh. 72. Lê Dũng Hưng – Cty Schlumberger Viet Nam 73. Tran Thanh Thuy – 200 CAD 74. Nguyen Anh Vu – 400 CAD 75. Nhu Vinh Dang – 500 USD 76. Bui Thi Kim Oanh – 100 CAD 77. Doan Trong Vien – 50 USD 78. Gia đình anh Nhâm – Đường Nguyễn Xiển – Vinh (Nghệ An) – 200 ngàn đồng và gạo, quần áo, bánh kẹo. 79. Nguyễn Thị Hoài Tâm – bạn đọc VnExpress tại thành phố Hồ Chí Minh – gửi 500 ngàn và quà tết cho gia đình qua đường bưu điện. Ngoài ra còn có nhiều tấm lòng hảo tâm dấu tên khác đã ủng hộ gia đình chị Bính bằng vật chất và tinh thần. Một số độc giả khi gửi tiền và quà đã ghi nhầm tên chị Dương Thị Bính thành Bình hoặc Bích nên chị chưa thể làm thủ tục nhận tiền và quà tại bưu điện.