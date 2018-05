Không ai muốn vứt bỏ đồ ăn. Nhưng thức ăn đã để trong tủ lạnh vài ngày (hay vài tuần) có còn an toàn để sử dụng không? Làm bài trắc nghiệm dưới đây từ smartparenting để xem bạn đã biết cách sử dụng tủ lạnh hiệu quả để bảo quản thực phẩm và biết khi nào nên bỏ đồ ăn đi chưa nhé.

Ảnh minh họa: Idiva.com.

1. Bạn nên để nhiệt độ tủ lạnh bao nhiêu để bảo đảm độ tươi của thực phẩm?

a. Dưới 0 độ C

b. 0-5 độ C

c. 5-100 độ C

Câu trả lời đúng: b.

Tủ lạnh nên đặt ở nhiệt độ 5 độ C hoặc thấp hơn để ngăn vi khuẩn phát triển và giữ cho thực phẩm tươi lâu.

2. Thịt lợn, thịt gà, cá và tôm có thể được trữ trong cùng một ngăn ở tủ lạnh không?

a. Không, cá, gia cầm và thịt lợn nên được bảo quản riêng biệt trong tủ lạnh

b. Có, thịt lợn, thịt gà và cá có thể được lưu trữ trong cùng một ngăn, chỉ cần bọc riêng biệt là được

c. Tốt nhất là không nên mua cùng lúc các thứ này

Câu trả lời đúng: b

Thịt, gia cầm và hải sản có thể được bảo quản trong cùng một ngăn miễn là bạn để chúng ở các đồ đựng riêng biệt để ngăn sự nhiễm khuẩn chéo. Gia cầm chứa lượng khuẩn cao nhất, sau đó là thịt lợn rồi tới cá và hải sản.

3. Có ổn không nếu mua thịt xay mà không dùng hết trong vòng hai ngày hoặc hơn?

a. Được, miễn là giữ chúng đông lạnh tốt

b. Không, nên sử dụng hết ngay khi mua về

c. Còn tùy thuộc vào cơ sở sản xuất thịt bạn mua

Câu trả lời đúng: a

Thịt xay dễ hỏng vì nó có diện tích bề mặt tiếp xúc với vi khuẩn nhiều hơn. Vì thế, chỉ nên bảo quản thịt xay 1-2 ngày trong tủ lạnh và 2-3 ngày trong tủ đông.

4. Tuổi thọ trung bình của gia cầm là bao lâu nếu bảo quản trong tủ đông ở âm 18 độ C.

a. 2-4 tháng

b.10-12 tháng

c. 4-6 tuần

Câu trả lời đúng: b

Theo cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ, gia cầm có thể được bảo quản đông lạnh kéo dài tới một năm.

5. Cá và thủy sản có thể giữ được bao lâu nếu trữ trong ngăn đông ở âm 18 độ C?

a. 3-6 tháng

b. 1 tháng

c. 6 tuần

Câu trả lời đúng: a

Theo Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ, cá tươi, tôm và sò điệp được bảo quản đúng cách trong ngăn đá sẽ giữ được 3-6 tháng.

6. Bạn sẽ biết thịt gà của mình không an toàn để ăn khi:

a. Đầu cánh hơi đỏ

b. Đã để trong tủ đá hơn một tuần

c. Nó bắt đầu có màu tím hay xanh nhạt và có mùi bất thường

Câu trả lời đúng: c

Gia cầm bắt đầu ôi thiu có thể chuyển màu tím hay xanh nhạt, dính nhớp nháp dưới cánh và xung quanh các khớp, đầu cánh tối màu. (Trường hợp đầu cánh màu đỏ vẫn dùng được).

7. Mua trứng mà không để trong tủ lạnh có đảm bảo không?

a. Không

b. Có

c. Không vấn đề gì

Câu trả lời đúng: a

Trứng nên được bảo quản ở 7 độ C hoặc thấp hơn, có nghĩa là nên cất vào ngăn mát tủ lạnh. Điều này đặc biệt cần chú ý khi dùng trứng cho phụ nữ có thai, trẻ em, người già và người bệnh.

8. Cất trứng đã nấu rồi vào tủ lạnh qua ngày thì có nên ăn không?

a. Không, trứng rất dễ hỏng

b. Có, miễn là trứng đã được luộc hay nấu chín kỹ

c. Không rõ

Câu trả lời đúng: b

Theo Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ, trứng được nấu hay luộc chín kỹ có thể bảo quản trong tủ lạnh trong 7 ngày.

9. Cách tốt nhất để giữ một hộp sữa tươi đã mở của bé là gì?

a. Dán lại và cất ngăn mát

b. Đông lạnh sữa

c. Để sữa ở nhiệt độ phòng

Câu trả lời đúng: a hoặc b

Tốt nhất là a hoặc bạn cũng có thể cấp đông sữa miễn là sử dụng trước khi hết hạn. Khi rã đông nên để xuống ngăn mát. Tuy nhiên việc cấp đông này có thể ảnh hưởng tới chất lượng sữa.

10. Bạn nên bảo quản hộp nước trái cây đã mở nắp thế nào?

a. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh

b. Đổ sang một vật chứa khác sau đó cho vào ngăn mát.

c. Chỉ nên uống ngay

Câu trả lời đúng b. Nên cất vào tủ lạnh phần nước thừa lại trong đồ đựng bằng thủy tinh hay nhựa. Bảo quản hộp giấy trong tủ lạnh không được khuyên dùng vì nó có thể làm thay đổi màu sắc và mùi vị của nước trái cây.

11. Thời gian lý tưởng để chuẩn bị bánh bữa sáng cho con bạn là khi nào?

a. Làm vào đêm hôm trước và cất tủ lạnh. Làm nóng lại vào sáng hôm sau.

b. Làm vào buổi sáng để đảm bảo độ tươi ngon

c. Cả a và b đều được

Câu trả lời đúng: c

Với những bà mẹ bận rộn, chuẩn bị bánh sandwich từ đêm trước và cất trong tủ lạnh vẫn ổn. Tuy nhiên, chỉ nên thêm rau và sốt vào sáng hôm sau. Cần rửa tay và các dụng cụ chế biến sạch sẽ để đảm bảo thực phẩm tươi ngon.

12. Bạn nấu đồ ăn cho con vào buổi sáng để bé mang đi ăn trưa. Thời gian nào cho bữa trưa là an toàn?

a. Tùy thuộc vào các thành phần trong bánh

b. Hộp đồ ăn trưa có thể ăn cả ngày

c. Tới 4 tiếng sau khi chế biến

Câu trả lời đúng: c

Thực phẩm bảo quản ở 5-57 độ C vẫn an toàn để ăn trong vòng 4 giờ. Đối với các bữa ăn vặt buổi chiều, nên dùng thực phẩm khô không bị thiu như bánh quy.

13. Nên dùng hộp bằng gì để đựng bữa trưa mang đến trường của con bạn?

a. Hộp bằng nhựa

b. Hộp đựng bằng kim loại để giữ thức ăn nóng, ngon

c. Không quan trọng

Câu trả lời đúng: c

Chỉ cần hộp chứa sạch sẽ và được đậy kín là ổn. Ngoài ra, cần đảm bảo bé ăn bữa trưa trong vòng 4 giờ sau khi mẹ nấu.

14. Khi mất điện, nên làm gì với thịt, sữa và những đồ khác trữ trong tủ lạnh?

a. Để thực phẩm trong đó và hạn chế mở tủ lạnh để giữ không khí lạnh cho đến khi có điện trở lại

b. Sử dụng tất cả các thực phẩm dễ hư hỏng trong tủ lạnh trước khi chúng hỏng

c. Rắc muối vào các đồ thịt để bảo quản chúng

Câu trả lời đúng: a

Không khí lạnh sẽ hạn chế sự phát triển của vi khuẩn, vì thế cần hạn chế tới mức tối thiểu việc mở cửa tủ lạnh. Nếu mất điện trong thời gian dài và đồ ăn bắt đầu tan đá, nên cho đá khô vào ngăn đông và đá thường vào ngăn lạnh để duy trì nhiệt độ ổn định.

Vương Linh