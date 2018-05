Dấu hiệu bạn đang hẹn hò với người có vợ / Ma lực của những người đàn ông có vợ

Gặp Thu An trong một ngày đông Hà Nội. Sau hơn 2 năm biệt tích với bạn bè, cô đã trở lại đúng là cô gái xinh xắn, tràn trề sức sống ngày nào, khác hoàn toàn với vẻ ủ dột trong thời gian yêu người đàn ông lớn tuổi từng bỏ vợ. An kể, lúc mới vào đại học, cô có khá nhiều người theo đuổi. Có anh đêm nào cũng ôm đàn ghi ta trước phòng ký túc đệm hát "Triệu đóa hồng", có anh ngày nào cũng bám dai như đỉa từ trường về ký túc xá và ngược lại... Tuy vậy cô không phải là người dễ yêu. Lúc nào An cũng tâm niệm sẽ yêu chỉ có một tình đầu và cũng là tình cuối.

An học ngành công tác xã hội. Đầu năm thứ 3 khi đi liên hệ thực tập, cô quen người trưởng phòng ở đó. Ngay lần đầu gửi email kế hoạch thực tập, anh ta đã chủ động liên hệ lại, mời cô đi uống nước. An tặc lưỡi nghĩ để việc thực tập ổn thỏa, uống nước ngay cổng trường, đông người qua lại, sẽ chẳng thể có chuyện gì xảy ra. Cô không thể ngờ "ma lực" của đàn ông lớn tuổi lại mạnh mẽ đến vậy.

"Anh ấy từng trải nên biết những cô gái trẻ như tôi thích thứ gì, cần gì, từ những điều nhỏ nhặt nhất cũng đoán ra được. Ví như những lần đón tôi đi chơi, anh ấy luôn gạt cái để chân xe máy phía sau. Khi đi bộ trên đường thì luôn để tôi đi bên phải, hướng bên trong. Lúc đi ăn sẽ lau bát đũa và cả chỗ cho tôi tì tay nữa. Sau hôm đầu đi ăn, đến hôm thứ hai anh ấy đã biết tôi thích ăn gì, không thích gì. Tôi ngạc nhiên khi lần ấy anh ấy gọi một bát phở không hành, không mỳ chính cho tôi, điều mà tôi chưa từng nói cho anh biết", An kể.

Món quà đầu tiên anh ta tặng An là một đôi xăng đan màu cam hồng. Vài ngày sau anh lại tặng một chiếc váy rất nhẹ nhàng và có cách lập luận khiến cô không thể chối từ. Sau hai món quà, trong đầu An bắt đầu nhen nhóm suy nghĩ rằng từng có vợ con không phải là lỗi và anh ta ly hôn lỗi là do vợ ngoại tình.

"So với các nam sinh viên xung quanh suốt ngày chí chóe thì tự nhiên người đàn ông này mang đến cho tôi cảm giác được chiều chuộng, bao bọc. Kinh tế họ cũng ổn định, biết dùng tiền đúng lúc để chiều lòng phụ nữ. Chỉ sau hai tháng quen nhau, ba tháng theo đuổi, đến năm tháng thì tôi đã đổ rồi", An kể.

Ban đầu bạn bè khuyên can, bố mẹ cũng cấm đoán, nhưng An như con thiêu thân lao vào mối tình này. Cô thường xuyên được anh ta cho đi du lịch đây đó, ăn nhà hàng, mặc đồ đẹp. Yêu nhau được hai tháng, cô dọn khỏi ký túc xá chuyển ra sống chung với anh ta và tách dần các mối quan hệ bạn bè.

Ảnh minh họa: Ze.

Tuy nhiên không lâu sau mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. An nhận ra sự khác biệt giữa hai thế hệ. Cũng trong thời gian đó, An phát hiện ra anh ta đang cặp kè với một cô gái trẻ tuổi hơn. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, An đã cố gắng dứt khoát chia tay.

"Yêu đàn ông lớn tuổi là vậy, họ hiểu mình nhưng mình không bao giờ đọc được tâm tư họ. Thực sự tôi biết có thời điểm anh ấy muốn cưới tôi nhưng đến giờ tôi vẫn không hiểu có yêu tôi thật sự không. Nhưng dù sao điều đó không quan trọng nữa. Ngay khi thoát ra được tôi thấy nhẹ nhõm như vừa tỉnh sau một cơn mê dài", cô nói.

Lan Phương, cô sinh viên năm hai, Đại học Luật cũng đang trong mối quan hệ với người đàn ông có vợ và con nhỏ được gần năm nay. Chị gái cô và một số bạn bè biết việc này khuyên can rất nhiều, cô cũng đã cố gắng nhưng không thoát được mối tình này.

Phương kể, cô quen với anh trong thời gian đi làm thêm. Cô từng làm nghề người mẫu giới thiệu sản phẩm, nhưng sau khi yêu thì không làm nữa. Tuy biết anh đã có gia đình nhưng cô không cưỡng lại được sự theo đuổi của anh ta. "Anh ấy nói không thể sống thiếu em, nếu em bỏ anh ấy sẽ không thiết ăn, thiết ngủ gì. Lần em bỏ về quê trốn tránh, anh cũng về tận đó tìm", cô gái quê Hà Tĩnh kể.

Từ lúc yêu, Phương được anh ta thuê cho phòng trọ mới. Cô cũng không còn phải lo lắng tiền chi tiêu. "Em thương anh ấy vất vả đi làm, chị vợ anh chỉ ở nhà bán đồ qua mạng, chăm con nhưng lại đi ngoại tình. Giờ anh ấy hết tình cảm với vợ, sống chỉ vì con. Anh ấy tính đợi con lớn thêm vài tuổi nữa sẽ ly dị", Phương cho hay.

Các nhà nghiên cứu tâm lý, hôn nhân gia đình đã liệt kê một số chiêu mà đàn ông có vợ hay sử dụng để cưa thiếu nữ trẻ là họ luôn thể hiện sự sẵn sàng và cam kết. Sự ổn định về kinh tế, trưởng thành trong cách ứng xử là một loại "bùa yêu" dễ đốn gục các thiếu nữ trẻ nhất. Lúc tán tỉnh, họ sẽ hay nói những câu khen ngợi, làm các cô gái trẻ tự tin vào bản thân. Họ cũng rất giỏi trong việc vẽ ra những điểm hòa hợp "định mệnh" giữa bạn với họ.

Có những câu các anh này thường hay nói là: Em là cô gái xinh đẹp, là người hiểu anh nhất, cuộc sống gia đình anh như địa ngục, vợ chồng anh không còn tình cảm với nhau, anh đã cố gắng kiềm chế nhưng không lúc nào thôi nghĩ về em...

"Có thể hình dung cách thông thường mà đàn ông dày dạn tình trường mồi chài các cô gái trẻ sẽ đi từ sự giúp đỡ, nhiệt tình, tạo ấn tượng đẹp, sau đó là quà cáp, hứa giúp công việc, khen ngợi, tâng bốc. Một số người sẽ tỏ vẻ cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc để tìm sự thương hại, đồng cảm", chuyên gia tâm lý Minh Hoa, tổng đài 1088 cho biết.

Tuy nhiên từ thực tế tư vấn hàng ngày với hơn 50% các ca tư vấn có liên quan đến ngoại tình, cặp bồ, nhà tâm lý cũng khẳng định đa phần các cô gái trẻ, cho dù là người ngờ nghệch nhất cũng nhận ra mình là 'con mồi', mình đang bị tán tỉnh, và thường các cô gái tự tin mình sẽ không bị lừa, nhưng rồi cuối cùng họ vẫn sa vào cái bẫy này một cách tự nguyện.

Bảo Nhiên

* Tên một số nhân vật đã thay đổi