Bệnh tật

Mỗi người trong chúng ta có thể phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe. Đó là những bệnh chỉ điều trị vài ngày hay vài tháng là khỏi, nhưng cũng có những bệnh hiểm nghèo kéo dài qua nhiều năm hoặc gây tử vong như ung thư, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tiểu đường…

Hiện nay, nhiều bệnh không có triệu chứng rõ rệt, chúng ta không nhận ra những thay đổi trong cơ thể mình, cho đến một ngày phát hiện ra thì đã ở giai đoạn nặng.

Tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 94.000 người chết vì ung thư, tương ứng 257 người mỗi ngày.

Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, bạn nên có kế hoạch thăm khám, tầm soát định kỳ ở các cơ sở y tế uy tín để giúp chẩn đoán, điều trị sớm nếu có bệnh, tránh trường hợp rơi vào giai đoạn nặng.

Việc mua bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm nhân thọ cho cả gia đình cũng giúp các thành viên giảm phần lớn chi phí điều trị khi nằm viện, thăm khám và các chi phí y khoa khác.

Hỏa hoạn, cháy nổ

Hỏa hoạn, cháy nổ luôn là nỗi lo thường trực của các gia đình, dù sống trong nhà riêng hay chung cư cao tầng, nhà trọ...

Tại Việt Nam, theo Tổng cục Thống kê, năm 2017, cả nước xảy ra 4.114 vụ cháy - nổ, làm 119 người chết, 270 người bị thương, thiệt hại ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng. Điều kiện phòng cháy chữa cháy chưa đảm bảo, ý thức cộng đồng chưa cao... là những lý do khiến nhiều gia đình sống trong thấp thỏm.

Nâng cao kỹ năng đối phó tình huống, luôn tuân thủ các quy tắc an toàn, mua bảo hiểm... sẽ giúp gia đình bạn hạn chế tối đa rủi ro.

Mới đây nhất, vụ cháy chung cư Carina ở quận 8, TP HCM khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương đã làm nhiều người càng lo ngại về "thần lửa".

Hiện có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng cháy nổ, có thể do chập điện, các vật dụng dễ cháy bị bắt lửa, nổ gas, do những bất cẩn từ sinh hoạt hàng ngày... Để hạn chế tình trạng này, khi lắp hệ thống dây dẫn điện, bạn cần tính toán đảm bảo công suất cho việc lắp đặt thêm các thiết bị điện sau này, tránh tình trạng quá tải gây chập điện. Chú ý đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng gas, các hóa chất dễ cháy nổ... Khi hút thuốc, thờ cúng, thắp nhang đèn cần tránh để tàn rớt vương vãi vì gió có thể thổi tàn lửa bén vào những vật liệu dễ cháy.

Ngoài ra, mỗi gia đình nên tự trang bị vật dụng phòng cháy, chữa cháy như: bình phòng cháy chữa cháy, mặt nạ chống độc, thang thoát hiểm, đồng thời trang bị các kỹ năng xử lý tình huống cho tất cả thành viên trong gia đình.

Tai nạn giao thông

Tai nạn giao thông là một trong những rủi ro thường gặp nhất, ám ảnh không ít người. Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm Việt Nam có khoảng 15.000 người chết vì tai nạn giao thông.

Một trong những lý do vì ý thức của người tham gia giao thông như: chạy quá tốc độ, sai làn đường, dùng bia rượu - chất kích thích khi tham gia giao thông...

Để hạn chế rủi ro, ngoài việc chấp hành luật lệ giao thông, tránh điều khiển các tiện giao thông trong tình trạng say xỉn, mất ý thức thì bạn còn phải học kỹ năng xử lý khi gặp trường hợp khẩn cấp. Đặc biệt, nên nhường đường và giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện được ví là "hung thần xa lộ" như xe tải, xe container, xe khách...

Bệnh tật, hỏa hoạn, cháy nổ là những nỗi lo thường trực nên nhiều gia đình đã chọn mua bảo hiểm nhân thọ để đối phó với rủi ro.

Tai nạn lao động

Theo thống kê của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), mỗi năm Việt Nam có khoảng 8.000 vụ tai nan lao động, trong đó gần 800 vụ gây chết người. Đây là con số thống kê chưa đầy đủ, vì theo ước tính của ILO, con số thực tế có thể gấp 3 lần.

Tai nạn trong lao động không phải là vấn đề đáng lo duy nhất. Có đến 1,2 triệu người qua đời do các bệnh lao động, trong đó có 375.0000 ca liên quan đến ung thư, một phần do người lao động tiếp xúc hàng ngày với hóa chất.

Ngoài việc sử dụng các vật dụng, áo quần bảo hộ, chấp hành đúng quy tắc khi lao động, bạn có thể lựa chọn những công việc phù hợp với khả năng cũng như tình trạng sức khỏe để hạn chế rủi ro.

Cách quản trị rủi ro

Ngoài việc thăm khám thường xuyên, có ý thức hơn khi tham gia giao thông - lao động, trang bị kỹ năng sống, bạn nên tham gia các chương trình bảo hiểm để có thể giảm thiểu tối đa chi phí khi gặp rủi ro. Đây là lý do nhiều người trưởng thành dành một phần thu nhập để đóng bảo hiểm.

Một cuộc khảo sát về chi tiêu của người tiêu dùng tại Mỹ cho thấy, ba nhu cầu cơ bản hàng ngày gồm nhà ở, phương tiện đi lại và ăn uống chiếm gần 2/3 thu nhập của các gia đình. Khoản chi tiêu lớn thứ tư chính là bảo hiểm cá nhân và hưu trí, chiếm 11,9% ngân sách.

Các chuyên gia tài chính cho rằng, mua bảo hiểm nhân thọ được xem là cách quản trị rủi ro hiệu quả của những người trụ cột trong gia đình nhằm có nguồn tài chính ổn định, vượt qua những tình huống bất trắc. Bảo hiểm cũng giúp các thành viên bảo đảm duy trì cuộc sống và thực hiện những kế hoạch đã định trong tương lai.

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, bảo hiểm nhân thọ có thể bảo vệ cho người trụ cột hoặc người thân trong gia đình khi chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo hoặc thương tật nghiêm trọng.

Ngọc Anh