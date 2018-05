Nếu trong tủ quần áo của bạn toàn các đồ không bao giờ lỗi mốt và hầu như chẳng có quần jean thì có lẽ bạn là một người rất thông minh, có đầu óc tổ chức nhưng hơi cứng nhắc. Theo Sheknows, mặc dù quần áo không nói lên được giá trị người phụ nữ nhưng chúng có thể cho biết rất nhiều điều về họ. Và bài trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về bản thân cũng như biết cách "đọc" người khác qua vẻ ngoài của họ. 1. Bạn thường mặc gì khi đi làm: a. Bộ đồ công sở

b. Quần đen và áo dài tay đơn giản

c. Váy xếp nếp và áo điệu 2. Đồ nữ trang yêu thích của bạn là: a. Đôi hoa tai ngọc trai

b. Một bộ vòng tay

b. Chuỗi hạt to đeo cổ 3. Bạn có hay diện đồ jean không? a. Chỉ mặc quanh nhà

b. Có, chủ yếu khi đi chơi, hay lúc diện cùng boot

c. Có, những loại ống bó để đi boot, hay quần ống vảy. Tôi rất thích quần jean 4. Bạn sẽ mặc gì khi đến một bữa tiệc đứng? a. Tất nhiên là một chiếc váy màu đen gợi cảm

b. Bất cứ thứ gì tôi đang mặc vào ngày hôm đó

c. Một chiếc váy ngắn, bó sát 5. Khi đi mua sắm cùng mấy cô bạn gái, bạn thường mặc thế nào? a. Áo cánh và quần bó thoải mái

b. Áo thun và quần thể thao

c. Áo điệu và quần jean 6. Đôi giày yêu thích của bạn như thế nào? a. Giày cao gót

b. Bốt cao cổ

c. Sandal đế xuồng 7. Quần áo của bạn thường có màu gì? a. Đen, xám và đỏ

b. Đen

c. Một sự pha trộn của các màu nhạt và màu sáng 8. Bạn muốn trang phục của mình sẽ: a. Không bao giờ lỗi mốt

b. Thoải mái, dễ chịu

c. Hợp thời trang với màu sắc và chất liệu thật nổi bật 9. Bạn sẽ mặc gì vào buổi hẹn hò đầu tiên? a. Một bộ váy kín đáo và giày đế cao

b. Quần jean và một chiếc áo thật dễ thương

c. Một chiếc váy ngắn và giày cao gót Nếu bạn chọn chủ yếu câu a: Bạn là người thông minh, kiên định nhưng hơi cứng nhắc. Bạn có đầu óc tổ chức và luôn đúng giờ. Tủ quần áo của bạn toàn những đồ cổ điển, không lỗi mốt và bạn luôn biết chọn những bộ cánh phù hợp với hoàn cảnh nhất định. Nếu bạn chọn chủ yếu câu b: Bạn là người vô tư và dễ tính. Bạn quan tâm đến việc làm sao chính mình được thoải mái hơn là cách người khác nghĩ về bạn. Tủ quần áo của bạn có rất nhiều "thể loại" nhưng bạn thường chọn trang phục theo cảm hứng. Nếu bạn chọn chủ yếu câu c: Bạn khá "thoáng" và rất tân thời. Bạn rất thân thiện và thích trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Bạn luôn cập nhật những xu hướng thời trang mới nhất nhưng đôi khi bạn cũng tạo ra những "xu hướng" của riêng mình. Vương Linh