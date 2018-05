Ảnh minh họa: Yapam.

- Khi mua dưa hấu thì nên chọn quả bóng, sẫm màu, cuống săn nhỏ, hơi cong, cầm nặng tay, vỗ vào nghe tiếng kêu ồm ộp. Những quả như thế là quả chín, nhiều cát, ăn ngọt.

- Với dứa thì nên lựa quả chín vàng, mắt to đều, thưa mắt, quả to, cuống nhỏ. Khi ăn cần chú ý đến các mắt dứa, mắt dứa bị hỏng, bị sâu, có thể là do rắn cắn vào, ăn dễ bị ngộ độc.

- Nho nên mua chùm trái căng, không bị dập, núm còn tươi, không nên chọn loại trái có núm bị thâm, nhũn hoặc hơi sẫm màu.

- Muốn bảo quản chanh trong tủ lạnh một đến hai tuần mà quả không bị khô thì chị em nên ngâm quả tươi vào nước, cho vào tủ lạnh và thay nước mỗi ngày.

- Với rau quả khi mua về thì nên ngâm trong nước sạch 20-30 phút, rồi tiếp tục rửa lại nhiều lần đến khi nước trong. Khi luộc, nấu rau thì nên mở nắp vung để thuốc trừ sâu bay bớt ra ngoài...

Trên đây là một số mẹo chọn, bảo quản hoa quả ngon mà cổng thông tin điện tử về an toàn thực phẩm (thucphamantoanviet.vn) giới thiệu đến người tiêu dùng. Từ ngày 1/12, trang web chính thức được đưa vào sử dụng.

Cổng thông tin này là một trong những hoạt động của dự án Xây dựng và Kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm, do Bộ Nông nghiệp tiến hành, nhằm cung cấp các thông thông tin cần thiết liên quan đến chất lượng nông sản thực phẩm “từ trang trại đến bàn ăn”.

Tại đây, người tiêu dùng sẽ có thêm thông tin, hướng dẫn lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn. Đồng thời nhà sản xuất cũng có thêm kiến thức thực hành sản xuất tốt "từ trang trại đến bàn ăn"...

Hải Phong