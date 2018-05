9 lý do khó ngờ khiến vợ chán sex / Những mẫu đàn ông dễ khiến phụ nữ muốn ly hôn

Nhiều người đàn ông thường đặt câu hỏi "Tôi mang đủ tiền về cho vợ, tôi chẳng để vợ con phải khổ, vậy mà cô ấy vẫn kêu ca, thậm chí chán nản và lãnh đạm". Nếu bạn cũng rơi vào trường hợp đó, hãy thử xem mình có mắc các lỗi dưới đây không:

Dành quá nhiều thời gian cho bạn bè và những niềm vui khác

Bạn thường xuyên đi uống rượu với lý do cần duy trì và phát triển mối quan hệ với bạn bè, đối tác. Bạn hay về muộn và tới nhà trong tình trạng say xỉn. Ngoài sự lo lắng phiền muộn và cô đơn, vợ bạn còn thấy chán nản và không thể kiên nhẫn chờ đợi mãi. Cô ấy cũng cần có bạn bè, tại sao lại không say sưa tối ngày như bạn? Bởi cô ấy đặt trách nhiệm cho gia đình lên cao hơn. Vì thế, nếu bạn muốn giữ hạnh phúc hôn nhân thì cần dành thêm thời gian cho vợ con và biết cân bằng giữa gia đình, công việc hay những niềm vui khác.

Ít quan tâm đến cảm xúc của vợ

Khi vợ buồn, mệt mỏi, bạn thường im lặng không nói gì. Có thể bạn cũng từng rơi vào trạng thái đó và đã tìm đến những người bạn khác để chia sẻ. Bạn cho rằng vợ hay "buôn dưa lê" với bạn bè rồi thì cô ấy sẽ không còn buồn hoặc chẳng cần bạn hỏi han đến những việc đó nữa. Hãy nhớ rằng, những lo lắng, ức chế của cô ấy là có thật, từ chuyện con cái cho đến giá cả các dịch vụ, và bạn bè không thể thay chồng để chia sẻ mọi thứ. Bởi vậy, nên dành thời gian lắng nghe và xoa dịu những cảm xúc mệt mỏi của vợ, bạn nhé!

Không nói xin lỗi hoặc không thay đổi thái độ khiến vợ khó chịu

Mâu thuẫn xung đột trong hôn nhân là điều rất dễ xảy ra nhưng bạn không bao giờ nói câu xin lỗi với vợ. Bạn có biết việc từ chối những lời xin lỗi là cách nhanh nhất để phá vỡ mối quan hệ? Nếu quá khó để nói thành lời, bạn có thể thể hiện bằng hành động. Sự chân thành bao giờ cũng được đón nhận. Nhưng điều quan trọng nữa là sau này bạn đừng lặp lại những hành động tổn thương dành cho bạn đời nữa.

Hay đổ lỗi cho vợ

Khi ngoại tình, nam giới hay đổ lỗi do vợ không khéo léo trong cách ứng xử, không biết cách giữ lửa. Khi con không ngoan, họ đổ lỗi cho vợ không biết dạy con. Khi gia đình hay bố mẹ mình phàn nàn về vợ, nhiều nam giới lại buộc tội bà xã không khéo léo. Hôn nhân phải do cả hai cùng gìn giữ và vun đắp. Chẳng cớ gì bạn lại đổ mọi lỗi cho vợ để giảm bớt trách nhiệm của chính mình. Cứ làm vậy, bạn sẽ khiến bạn đời mất niềm tin và sự tôn trọng dành cho bạn. Nếu vợ có những cách cư xử chưa phù hợp, bạn hãy tìm cách tế nhị góp ý thay vì đổ lỗi, chỉ trích.

Triền miên thất hứa

Bạn thường xuyên thất hứa với vợ, từ chuyện mua tặng cô ấy một món đồ hay dành một buổi tối đưa vợ đi chơi hoặc hẹn sửa lại điện nước trong nhà. Bạn tự ngụy biện rằng vì quá bận nên mình đã quên những lời hứa đó. Thế nhưng, vợ bạn lại nhớ chúng rất lâu. Bởi thế, đừng tự phá vỡ niềm tin bạn đã xây dựng với bạn đời bằng việc nói rồi lại quên. Đánh mất niềm tin sẽ dần dần đánh mất tình yêu và rất có thể sẽ phá hoại luôn cả cuộc hôn nhân của bạn.

Chuyên viên tâm lý Hà Linh