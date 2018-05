Theo Journal of Family Psychology, một nghiên cứu của Mỹ mới đây đã cho thấy các cặp yêu nhau nên cố trì hoãn chuyện "yêu" cho tới đêm tân hôn bởi khi đó cơ hội để họ sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long sẽ cao hơn. Cuộc nghiên cứu tiến hành với hơn 2000 người đã kết hôn. Những người này đều được hỏi về thời điểm họ quan hệ tình dục lần đầu với vợ hay chồng mình. Và kết quả đã cho thấy, so với những đôi "yêu" vội, các cặp đợi đến khi cưới mới sex có mức độ bền vững trong mối quan hệ cao gấp 22%, thỏa mãn hơn 20%, chất lượng tình dục hơn 15%. Đặc biệt, chất lượng đối thoại giữa các cặp vợ chồng "đợi kẻng mới ăn cơm" cũng cao hơn 12% so với các đôi nôn nóng lên giường. Đối với những đôi ở giữa, nghĩa là những cặp "yêu" khi chưa kết hôn nhưng sau một thời gian tìm hiểu kỹ càng thì những chỉ số trên rơi vào khoảng giữa. Giáo sư Dean Busby, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, trong mối quan hệ vợ chồng có nhiều thứ cần quan tâm hơn là quan hệ tình dục, nhưng rõ ràng những người làm "chuyện ấy" khi đã chính thức kết hôn có cuộc sống hạnh phúc hơn. "Có thể vì khi đó họ đã học được cách đối thoại và kỹ năng xử lý các vấn đề trong cuộc sống tốt hơn”, ông nói.

Vương Linh