Cuộc thi ảnh 'Cả nhà năng động' / Thể lệ cuộc thi ảnh 'Cả nhà năng động'

Hai chị em bé Minh luôn ngoan ngoãn, dễ ăn và dễ ngủ. Bí quyết là bà ngoại luôn cùng các bé vận động mỗi ngày, truyền tình yêu thể thao vận động cơ thể. Buổi chiều, sau khi bé lớn đi học về là bà ngoại sẽ dắt hai chị em ra công viên chơi cùng nhau. Bắt đầu là ba bà cháu cùng đi bộ để nâng cao sức khỏe vì đi bộ rất tốt cho tim mạch. Sau đó, bà sẽ cho hai cháu vào khu vui chơi của trẻ em để luyện tập, vì ở đây có rất nhiều khu vực để bé tha hồ leo trèo, chạy nhảy như đánh đu, bập bênh...

Bà năm nay đã ngoài 60, nhưng do thường xuyên vận động cùng hai cháu nên sức khỏe rất tốt. Do công việc bận rộn nên tôi rất an tâm khi thấy ba bà cháu vui đùa bên nhau, vừa được thư giãn, lại tốt cho sức khỏe. Cuối tuần hoặc những dịp lễ Tết, cả nhà tôi sẽ cùng nhau đi du lịch để các bé có nhiều cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài và vận động nhiều hơn.

Thu Hòa