Nhóm nghiên cứu từ Trung tâm An toàn và Thực phẩm Quốc gia ở bang Illinois (Mỹ) đã tìm thấy rằng đây là loại quả chứa lượng lớn nhất chất chống ôxi hóa mạnh lycopene, và không giống những loại rau, quả khác, tác dụng này càng mạnh khi cà chua được nấu chín. Theo irishhealth, hợp chất nói trên còn có những tác dụng bảo vệ khác, như ngăn ngừa phản ứng viêm và hiện tượng máu vón cục. Người ta cũng tìm thấy mối liên hệ mạnh mẽ giữa việc ăn loại quả kỳ diệu này với hiện tượng giảm các nguy cơ mắc bệnh như ung thư tuyến tiền liệt, bệnh tim và loãng xương. Một ưu điểm nữa là cà chua rất dễ mua và giá rẻ. Nghiên cứu sẽ sớm xuất hiện trên tạp chí American Journal of Lifestyle Medicine. T. An