Nhóm nghiên cứu đã phân chia ngẫu nhiên gần 1.000 phụ nữ Mexico vào hai nhóm, một được nhận viên bổ sung DHA hàng ngày và một nhận được giả dược (viên thuốc không có tác dụng) bắt đầu từ tháng thứ tư trở đi cho đến khi sinh. Theo Xinhuanet, ở 3 thời điểm được xem xét, thời gian mắc cảm lạnh của những trẻ có mẹ dùng DHA dường như đều ngắn hơn so với nhóm trẻ kia. Và ở thời điểm một tháng tuổi, các bé DHA có tỷ lệ bị cảm lạnh ít hơn 24%. Một tháng sau đó, khi kiểm tra các bé, nhóm nghiên cứu nhận thấy 38% trẻ có mẹ dùng DHA từng bị cảm lạnh trong 15 ngày trước đó, so với 45% ở nhóm trẻ sơ sinh có mẹ dùng giả dược. Khoảng cách này vẫn duy trì khi các bé được 3 tháng tuổi: 38 và 44%. Khoảng cách giữa hai nhóm trẻ rút ngắn lại trong những tháng sau đó, nhưng khi 6 tháng tuổi, nhóm trẻ DHA vẫn có các triệu chứng chảy nước mũi, sốt và khó thở ngắn hơn nhiều so với nhóm trẻ dùng giả dược. Các nghiên cứu trước kia đã chỉ ra rằng việc bổ sung DHA có thể cải thiện sức khỏe đường hô hấp và chức năng miễn dịch nói chung ở các bé sơ sinh và trẻ nhỏ, nhưng đây mới là nghiên cứu thứ hai cho thấy việc tiếp xúc với DHA trong tử cung cũng có hiệu quả tương tự. DHA là một acid béo không no cần thiết cho sự hoàn thiện hệ thần kinh, đặc biệt là thị giác. DHA có nhiều trong dầu cá, cá và thủy sản. Nhóm acid béo omega-3 trong những thực phẩm này còn bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh tim mạch, đột quỵ và giảm viêm khớp. T. An