Cuộc sống của cô gái Việt ở nơi mùa đông lạnh hơn tủ đá

Chị Bích (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, dù chiều qua đi đón con đã thấy trời lạnh hơn hẳn vài ngày trước, chị không nghĩ nhiệt độ lại xuống thấp tới dưới 10 độ nên sáng nay không hề xem dự báo thời tiết. Phải đưa hai con, một lớp 2, một lớp 5, đến trường, nhà lại cách chỗ làm 9km nên từ sớm chị đã tất bật dậy nấu sáng, gọi các con dậy ăn rồi vội vàng lên đường. Từ xa, thấy cổng trường không đông đúc như mọi hôm, cậu con lớn đã trách mẹ lại đi chậm nên muộn học. Tới nơi, hai con reo lên thích thú khi thấy bảng thông báo nghỉ học. Chị Bích thì băn khoăn không biết nên đưa con trở về nhà hay đèo thẳng tới chỗ mình làm.

"Cuối năm công việc của tôi rất bận, các con đến cơ quan thì vừa phải đi xa rét buốt, mình vừa không thể tập trung hoàn thành mọi việc tốt, lại sợ phiền mọi người. Mà giờ đưa con về không ai trông, mình xin nghỉ cũng không đành", chị Bích nói.

Cuối cùng, sau một hồi băn khoăn, chị đành đèo các con đi thêm 8km đến nơi mình làm việc. Tại đây, 4-5 trẻ tiểu học, mầm non - là con các đồng nghiệp của chị - cũng theo bố mẹ đi làm.

Nhiều phụ huynh ngỡ ngàng khi thấy thông báo nghỉ học vì rét dưới 10 độ C. Ảnh: MT.

Chưa kịp nhận được tin nhắn thông báo của trường, cũng chủ quan nghĩ thời tiết không quá lạnh, anh Quang (Tây Hồ) bất ngờ khi đưa con tới nơi mới biết được nghỉ. "Mẹ cháu đang đi công tác xa, sáng ba bố con quýnh quáng mãi mới đưa được nhau ra khỏi nhà. Giờ cả em mẫu giáo lẫn chị tiểu học đều nghỉ thế này...", anh Quang nói khi tần ngần đứng trước bảng thông báo.

Sau một hồi, anh rút điện thoại gọi điện cho người chị gái nhờ trông giùm hai con rồi bấm số cho sếp xin đến muộn. "May có bác gái bán hàng tại nhà cách đây vài km, giờ chở các bạn nhỏ tới gửi ở đó", anh kể.

Thời tiết trở lạnh nhanh chóng nên không ít phụ huynh bất ngờ khi nhiệt độ hôm nay xuống dưới 10 độ C và các trường công cho nghỉ. Hiệu trưởng một trường tiểu học tại Nam Từ Liêm cho biết, sáng nay, nhà trường đã gửi tin nhắn từ sớm tới các phụ huynh nhưng có thể do nhiều người không nhận được và vẫn đưa con tới lớp. Dù có thông báo ghi trước cổng, một số cha mẹ vì vội đi làm hoặc lý do nào đó, vẫn thả trẻ vào trường khiến các cô giáo phải gọi điện đề nghị gia đình sắp xếp tới đón trẻ về.

Chị Vân, 30 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội, cho hay tối qua chị đã cẩn thận xem dự báo thời tiết để biết tình hình đi học của các con. Thấy TV dự báo 9-13 độ, chị yên tâm chuẩn bị ba lô cho hai bé mầm non.

Sáng nay, chị gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm của hai con lúc hơn 6 giờ, cô nói chưa có thông báo gì nên vẫn cho con đi học. "Ba mẹ con nai nịt đủ thứ để tới trường cách nhà 5 km. Đến nơi bác bảo vệ nói nghỉ học nên tôi lại phải đưa cháu về. Các con sung sướng hét ầm ĩ, còn tôi méo mặt vì không biết gửi ai. Trời lạnh, mấy hôm ông bà đều bị ốm, tôi lại phải đèo cháu sang nhà dì cách đó 7 km để gửi nhờ", chị Vân nói.

Chị cho hay sau đó đã nhận được thông báo nghỉ học của cô giáo trên mạng xã hội, nhưng lúc đó đang trên đường đi nên không biết. Cô nói nếu ngày mai và những hôm sau nữa nhiệt độ dưới 10 độ thì các gia đình tự động cho các con ở nhà. Đây là một bài toán nan giải với chị Vân, vì chồng đi làm xa, ông bà già yếu, đợt này lạnh nên các cụ đều bị ốm, không thể trông các cháu được lâu. Cuối năm, công việc bận rộn, chị chưa biết phải sắp xếp thế nào.

"Tôi tính đến trường hợp liên hệ với mẫu giáo tư gần nhà, cho các cháu vào học tạm ở đó mấy ngày, rồi trả tiền cho họ vì trường tư vẫn trông cho những nhà có nhu cầu. May là tôi có quen cô hiệu trưởng ở đó, hy vọng là được. Chứ tôi xem dự báo chục ngày tới vẫn lạnh như vậy thì không biết gửi con ở đâu", chị cho hay.

Con nghỉ học bất ngờ khiến gia đình anh Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội, không kịp trở tay. Sáng nay, anh phải đưa con đi cùng ra công trình vì ở nhà không có ai trông. Anh làm chủ thầu xây dựng nên những ngày này rất bận rộn, nhận hợp đồng gấp rút phải hoàn thành trước tết. Vợ làm ở công ty nước ngoài, không được mang con tới nên anh chịu trách nhiệm trông cậu con trai 5 tuổi.

"Mẹ tôi mới về quê ở Nghệ An được vài ngày nên hai vợ chồng vất vả hơn vì phải đưa đón cháu. Nhưng giờ thời tiết lạnh, cháu được nghỉ học không biết phải gửi ở đâu. Tôi vừa gọi điện về nhà, mẹ tôi nói nhờ ông nội đi xe khách ra, rồi đón cháu về quê ăn Tết sớm, chứ ở đây bố mẹ đều bận cả", anh Hùng cho hay.

Hôm nay (30/1) là lần đầu tiên học sinh tiểu học, mầm non Hà Nội nghỉ học vì rét trong vòng 2 năm trở lại đây.

Ngày 9/1 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo nhà trường được chủ động cho học sinh nghỉ, căn cứ thông tin dự báo thời tiết buổi sáng của Đài Truyền hình quốc gia. Theo đó, trẻ mầm non, tiểu học được nghỉ khi nhiệt độ dưới 10; học sinh THCS nghỉ khi dưới 7 độ C.

Vương Linh - Mộc Miên