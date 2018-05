Lý do đàn ông hay ngoại tình hơn phụ nữ / Phạt tiền không thể ngăn ngoại tình

Tuần trước em phát hiện ra chồng em có bồ, là học sinh của chồng, sinh năm 1995. Vợ chồng em đã nói chuyện với nhau và đã giải quyết được vấn đề tình cảm giữa hai người.

Quan hệ giữa chồng em và cô học sinh đó mới đến mức cầm tay nhau và có những lời đường mật. Chồng em nhận ra sai lầm nên đã xin lỗi và nói cho em học sinh đó hiểu đây là tình cảm sai lầm do cãi nhau với vợ nên xiêu lòng với người khác, rằng đó không phải là tình yêu mà chỉ là phút ngộ nhận mà thôi. Nhưng em học sinh đó không muốn buông tha chồng em và gia đình em. Em và gia đình sẽ được pháp luật bảo vệ thế nào trước sự quấy rối của cô bé đó? (Hường)

Cô bé đó không muốn buông tha chồng tôi - Ảnh: blogcdn.com

Trả lời:

Chào bạn,

Con người có ba giai đoạn phát triển: (1) Cảm xúc do xúc cảm, tức là do va chạm giác quan, nhất là xúc giác tạo thành những kích động cơ thể. (2) Cảm xúc do tình cảm, tức là có sự lãng mạn về tư tưởng mà dẫn đến mong muốn gần gũi về thể xác hoặc tinh thần. (3) Ý chí là ý thức nhận biết đúng sai để người ta có thể giải quyết nhu cầu cảm xúc, tình cảm hay chấm dứt.

Trường hợp của chồng bạn “mới ở mức cầm tay nhau” tức là ở giai đoạn xúc cảm. Nhưng đối với cô học sinh ở tuổi 18 thì đấy lại là tình cảm vì sự trong sáng của cô ấy, nhất là sự ngưỡng mộ người thầy, cô ấy có thể cho đó là tình yêu thật. Bây giờ vấn đề là phải giải quyết sự tổn thương cho cô học trò vì cô ấy đang ở cái tuổi vô tư trong sáng, trong khi chồng bạn là thầy giáo trực tiếp của cô ấy. Bạn nên gặp cô học trò để thay mặt chồng xin lỗi và qua đó giúp cô ấy vượt qua cú sốc tình cảm này. Khi gặp cô ấy, bạn cần bàn kỹ với chồng và tế nhị để mọi việc không vỡ chuyện phức tạp, thậm chí bạn có thể thay mặt chồng để “bồi thường vật chất” giúp cô học trò vơi đi tâm lý tình cảm.

Về mặt pháp luật, nếu cô học trò ở tuổi 18 đã qua tuổi vị thành niên thì chồng bạn không bị sao, còn nếu cô ấy dưới tuổi 18 thì chồng bạn sẽ là người phạm tội dụ dỗ trẻ vị thành niên. Về mặt dư luận, chồng bạn sẽ bị lên án nhiều hơn vì “thầy dụ dỗ học trò”. Còn nếu cô ấy có những hành vi nguy hiểm cho chồng bạn hoặc cho bạn thì cần báo nhà trường hoặc cơ quan công an để có biện pháp ngăn chặn, đồng thời bạn cũng cảnh giác sự liều lĩnh của một người “thất tình”.

Chúc bạn bình tĩnh, sáng suốt.

GS.TS. Vũ Gia Hiền

Hội Tâm lý Giáo dục TP HCM