4 dấu hiệu đó bao gồm: Độ mạnh của cái bắt tay - yếu tố dễ nhận ra nhất; ngoài ra là tốc độ đứng lên khỏi ghế và khả năng đứng thăng bằng trên một chân. Cuối cùng là khả năng thực hiện các công việc hàng ngày, khả năng này tương đồng với độ dài của một đời người. Theo healthrelatedinfos, nghiên cứu này của Đại học Tổng hợp London (Anh) là bản tổng hợp của 33 công trình khác được thực hiện trong nhiều năm qua. Các chuyên gia đã kiểm tra năng lực thể chất của mọi người ở nhiều lứa tuổi, ghi chú lại tuổi của họ. Họ nhận thấy những người có kết quả kiểm tra thể chất kém nhất thường chết sớm hơn những người thực hiện trơn tru các bài test này. Cuộc kiểm tra thực hiện trên hơn 53 nghìn người. Theo đó, người có cái bắt tay hời hợt, yếu ớt nhất thì có tỷ lệ chết cao gấp 1,67 lần so với những người bắt tay chặt nhất. Tỷ lệ này lên đến 2,87 khi so sánh giữa những người đi bộ nhanh nhất và chậm nhất. Trong số 28 nghìn người được kiểm tra, những người đang ngồi chuyển sang tư thế đứng chậm nhất thì có tỷ lệ chết cao gấp đôi so với người đang ngồi có thể đứng bật dậy. T. An