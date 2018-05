Chàng trai kể lại đến lúc cao trào, do không kiềm chế được cảm xúc dâng trào đã cắn mạnh nàng. Nàng bị đau bất ngờ, “cô nhỏ” thít lại khiến “áo mưa” của bạn trai bị trôi tuột và kẹt lại bên trong không lấy ra được.

Theo tiến sĩ Lê Vương Văn Vệ - Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, tuột bao cao su trong khi ân ái là một trong những tai nạn của biện pháp tránh thai này. Trường hợp của cặp đôi trên do ân ái lần đầu tiên, chưa có kinh nghiệm, động tác của bạn trai lại quá mạnh làm “cô nhỏ” co thắt đột ngột (trong khi rất có thể “cậu nhỏ” của người nam đã bắt đầu mềm), khiến “áo mưa” bị tuột vào trong.

Cách xử lý trường hợp này cũng rất đơn giản, bác sĩ chỉ cần dùng kẹp lấy “áo mưa” ra. Tuy nhiên, tự mình sẽ rất khó làm được điều đó, thậm chí còn dễ gây viêm nhiễm nếu làm không đúng cách.

"'Áo mưa' thành phần chủ yếu là cao su, ở trong môi trường vùng kín nó không tan chảy nhưng lại mang theo rất nhiều chất bẩn. Nếu bao cao su nằm trong cơ thể bạn tình một thời gian dài sẽ dễ dẫn đến viêm nhiễm bộ phận sinh dục, mắc bệnh phụ khoa. Vì vậy, khi sự cố xảy ra nếu không thể để nó tự trôi ra, các cặp đôi cần nhanh chóng đến bệnh viện để được kiểm tra và giúp đỡ", tiến sĩ Vệ khuyến cáo.

Cũng theo ông Vệ, có khá nhiều nguyên nhân khiến “áo mưa” bị tuột khi đang quan hệ như kích cỡ lớn so với "cậu nhỏ"; sau khi xuất tinh dương vật mềm đi khiến bao cao su bị trôi tuột ra; hay do tinh binh quá nhiều, gây khó khăn trong việc đưa “áo mưa” an toàn ra ngoài. Trong đó, kích thước bao cao su quá lớn là nguyên nhân chính khiến nó bị tuột. Vì vậy, để tránh gặp phải tai nạn này tốt nhất các bạn nam nên chọn cho mình loại, size phù hợp vừa khít.

Cách xử lý khi gặp sự cố:

- Dừng ngay ân ái.

- Nhẹ nhàng bịt miệng “áo mưa” lại rồi rút ra nếu bị tuột ngay ở bên ngoài chứ không trôi vào trong.

- Bạn gái ngồi xổm dậy, cho tinh binh từ trong cơ thể ra hết bên ngoài.

- Rửa sạch vùng kín bên ngoài, không thụt rửa sâu khiến cho tinh binh bơi vào trong nhanh hơn.

- Dùng thuốc tránh thai khẩn cấp để tránh trường hợp mang thai ngoài ý muốn.

- Trong trường hợp cần thiết nên đến ngay bệnh viện, phòng khám chuyên khoa để kiểm tra xem có mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không.

Theo Giadinh.net.vn